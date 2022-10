Dopaden díky chytrým hodinkám. Zloděj vykradl dům v Praze a pak se nestačil divit

Neobyčejně bizarní případ řešili kriminalisté z oddělení Prahy 5 v polovině října. Muž tam šel nahlásit vyloupení svého rodinného domu v pražské čtvrti Zličín. Mezi odcizenými věcmi za několik desítek tisíc byly i chytré hodinky. Namísto toho, aby je lupič vyresetoval, hodinky hned po odcizení dál nosil na ruce. Vlivem toho celou dobu sdílel svou polohu s právoplatným majitelem.

Poškozený tak mohl rovnou na policejní služebně mužům zákona ukázat, kde se hodinky i s lupičem nacházejí. Podezřelý byl dopaden v Radlické ulici rovněž na Praze 5, kde se ve sklepních prostorách bytových domů zdržují bezdomovci. Když na místo dorazila hlídka, nacházeli se zde pouze dva muži, kteří odmítali, že by s vloupáním do rodinného domu měli cokoliv společného. Usvědčily je až právě hodinky, do kterých nechal majitel přes propojenou aplikaci přehrát tón. Policie neupřesnila, o jaký model hodinek se jednalo.

A tak kromě toho, že chytré hodinky mohou zachránit život, mohou také dostat zločince za mříže. Poté, co pachatel navrátil část ukradených věcí, putoval s policisty okamžitě na služebnu. Případ je prověřován pro podezření z trestného činu krádež a porušování domovní svobody, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Z webu Policie.cz si můžete stáhnout záznam z průběhu zatýkání.