Chcete zdarma přístup do chystaného Diabla 4? Připravte se na pekelnou bolest

Některé marketingové akce velkých videoherních studií jsou pravou definicí PR stuntu. Americká společnost Blizzard nyní oznámila, že udělí přístup do beta testování připravovaného Diabla 4 těm, kteří si nechají vytetovat motiv z této hry, případně logo. Profesionálně vytvořenou „kérku“ samozřejmě zaplatí Blizzard.

Pokud si chcete zahrát Diablo 4 mezi prvními, musíte navštívit určitá tetovací studia v několika zemích světa. Již v těchto dnech si můžete nechat ozdobit tělo v Los Angeles, od 30. července pak v New Yorku. Od 6. srpna následuje Miami a pak také Evropanům bližší města, jako je Londýn (od 13. srpna) a Berlín (od 18. srpna). Zkraje září pak Blizzard ukončí kampaň v Austrálii.

A co musíte pro speciální „ďábelskou tetovačku“ udělat? Nejprve projevit zájem na sociálních sítích, kde vás vyberou zástupci vývojářského studia. Pokud si vás nevšimnou, můžete zkusit štěstí přímo před samotnými tetovacími salóny: v Berlíně to bude Das Kabinett, v Londýně pak Noir Ink. Nutno zdůraznit, že počet míst v beta verzi je omezený.

The City of Angels turned out for Hell.

We're heading to Chicago next. Check out @MaydayTattooCo on 7/23 to get a free Diablo flash tattoo. #DiabloHellsInk pic.twitter.com/A9sRfMkyK6

