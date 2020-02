Chce to trénink. Podívejte se na nejoriginálnější způsob otevírání Galaxy Z Flipu

Samsung Galaxy Z Flip je v posledních dnech stále skloňovaný telefon. A to doslova. Díky ohebnému displeji a mechanismu jej můžete skládat a ohýbat (téměř) dle libosti. Na Twitteru se v neděli večer objevilo video od youtubera jménem Dave Lee, který ukazuje nejvíc cool způsob, jak otevřít ohebné „véčko“.

The proper way to open flip phones pic.twitter.com/H43XlZvZtt

— Dave Lee (@Dave2D) February 16, 2020