Cesta po Austrálii se pro čtyřčlennou rodinu změnila v boj o život. Až moc spoléhali na Google Mapy

Vyjet si autem s rodinou jen tak na výlet není v našich podmínkách příliš velké dobrodružství. Na druhé straně světa, třeba v Austrálii, se podobný výlet může změnit v boj o holý život, obzvláště když příliš důvěřujete moderním technologiím a nedáte na vlastní úsudek. O tom se přesvědčil také 27letý Darian Aspinall, který se svými dvěma dětmi ve věku 2 a 4 let i jejich 50letou matkou vyrazil na výlet z Queenslandu do Adelaide.

Jejich cesta až do hotelu Noccundra probíhala bezproblémově, nicméně po jeho opuštění se s rodinou jejich blízcí již nebyli schopni spojit. Místní úřady proto vyhlásily pátrání. To po dlouhých 48 hodinách přineslo ovoce – pátrací skupina v helikoptéře našla všechny členy rodiny doslova uprostřed ničeho, když mávaly svým oblečením, aby na svou přítomnost upozornily. Záchranáři se k nim dostali za pět minut dvanáct, neboť zabloudilcům tou dobou již došla pitná voda a zásoby jídla, bez kterých by v drsné australské divočině dlouho nepřežili.

Jak se ukázalo, za jejich ztracením stála navigace v podobě Google Map. Ty totiž jako nejkratší trasu vybraly polní cestu, která sice teoreticky nejkratší byla, avšak rozhodně se nejednalo o tu nejbezpečnější. Google už chybu pravděpodobně opravil, jelikož nyní ji plánovač nabízí o 2,5 hodiny delší. S terénem si neporadilo ani Aspinallovo SUV, které se po cestě zaseklo a odmítalo jet dále. Nešťastníci se nejprve rozhodli vydat pěšky pro pomoc, jenže když ani po několika hodinách chůze nenašli žádné lidské obydlí, rozhodli se vrátit zpět k autu a počkat na záchranu. A to se ukázalo jako správné rozhodnutí.

Ačkoli lze velmi snadno svalit veškerou vinu na Google a jeho mapové podklady, ve finále trasu neurčuje navigace, ale řidič. Pokud cestu do vašeho cíle neznáte, je lepší se držet větších tras i přesto, že mohou být časově i vzdálenostně delší. To konec konců platí nejen v Austrálii, kde měli s navigacemi problémy už v minulosti, ale také pro naše končiny.