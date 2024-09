Češi zazářili na mezinárodní soutěži Nvidie, profesionální video sestříhali za 3 hodiny

Soutěž Nvidia Studio Presents: Video Creators Meet RTX AI měla i české zastoupení

Martin Pospíšil a Jan Gubanič během tří hodin vytvořili profesionálně vypadající video

Využívali k tomu nástroje od Nvidie a umělou inteligenci

Čechům se daří nejen na sportovním poli, ale také v technologických výzvách. Důkazem je úspěch české výpravy ve složení Martin Pospíšil a Jan Gubanič, kteří se zúčastnili finále Nvidia Studio Presents: Video Creators Meet RTX AI v polském Krakově. Soutěž je zaměřená na využití umělé inteligence a platformy Nvidia Studio při tvorbě videí. V Polsku se Češi střetli nejen s týmy z Rumunska a domácího Polska, ale také všichni obdrželi cenu v podobě notebooků Gigabyte Aero 16 s GPU GeForce RTX 4070.

Česká delegace v Krakově zazářila

Finále v Krakově ovšem nebylo jen o předávání cen, ale i o nové výzvě. Martin a Jan měli v krátkém časovém úseku 3 hodin natočit a následně během dalších 3 hodin vytvořit finální podobu profesionálně vypadajícího videa. Pomoci jim k tomu měly notebooky Nvidia Studio s „grafikou“ GeForce RTX 4090 a její schopnost akcelerovat funkce využívající AI. Cílem bylo prozkoumat hranice možností nových technologií.

„Je to pro mě poprvé, užívám si to. Mít s sebou takový tým a takové vybavení je fajn. Až budeme mít možnost si vyzkoušet opravdu našlapanou mašinu, ve které je grafická karta Nvidia RTX 4090, na to se hodně těšíme,“ okomentoval před soutěží svou účast Martin Pospíšil. „Vybrali jsme Martina jako herce, protože nám přijde sympatičtější. Já budu za kamerou, protože tam mám větší zkušenosti. U střihu jsme na tom podobně,“ doplnil rozdělení úloh Jan Gubanič. „V rámci možností jsme využili kompletní čas. Výsledek možná i předčil naše očekávání. Bylo to zábavné, dobrá zkušenost a klidně bych si to ještě někdy zopakoval,“ zhodnotil účast Pospíšil. Nvidia GeForce RTX jsou karty, které dokáží využít výkon umělé inteligence díky dedikovaným jádrům Tensor, které zajišťují rychlé a efektivní zpracování úkolů souvisejících s umělou inteligencí.