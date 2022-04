Čekáte na iPhone bez výřezu v displeji? Máme nové informace o dostupnosti

Zneviditelnění selfie kamerky je v posledních letech jakýmsi zlatým grálem výrobců smartphonů. Po krátké kapitole s vysouvacími moduly se někteří pokouší dostat čelní kamerku přímo za displej, avšak zatím se jedná o kompromisní řešení, kterým trpí jak kvalita displeje, tak i kvalita snímků. Kvůli tomu zobrazovače většiny smartphonů současnosti stále „zdobí“ výřez.

Z dnešní nabídky displej nejvíce ukusují iPhony, neboť do rozměrného výřezu neschovávají pouze selfie kamerku, ale komplexní systém pro rozpoznávání tváře pomocí 3D skenu. U poslední generace iPhonů se podařilo TrueDepth kamerku mírně zúžit, avšak k ideálu to má stále daleko. Spekulovalo se, že Apple u letošních iPhonů schová většinu komponent tohoto systému za displej a navenek bude vidět jen objektiv samotné selfie kamerky, avšak poslední úniky naznačují, že tomu tak nebude. Letošní iPhony (pravděpodobně pouze varianty Pro) mají mít kruhový výřez pro selfie kamerku a oválný pro komponenty systému rozpoznávající obličej.

Analytik a uznávaný informátor z jablečného světa Ming-Chi Kuo predikuje, že prvního iPhonu s displejem bez jakéhokoliv narušení bychom se měli dočkat v roce 2024. Apple by u něj měl za displej schovat veškeré komponenty, tedy selfie kamerku i ostatní součásti pro rozpoznávání uživatele.

I think the real full-screen iPhone will come in 2024. High-end iPhones in 2024 would adopt an under-display front camera alongside the under-display Face ID. A low-light condition is detrimental to front camera quality, and ISP & algorithm are critical for quality improvements. https://t.co/vWjeZYZUPK

