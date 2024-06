Čeká nás záplava čínských aplikací? Tohle je nová sociální síť Whee

Společnost ByteDance, která ve světě čelí kritice za svou aplikaci TikTok, přináší na globální trh svou novou sociální síť jménem Whee. Na rozdíl od TikToku se má Whee zaměřovat primárně na sdílení fotografií mezi přáteli. Svým vzezřením může připomínat Snapchat nebo Instagram.

Podle informací z Google Play se aplikace Whee poprvé objevila již 7. června. Dnes o ní informoval na síti X insider s přezdívkou @ArtemR. „Společnost Bytedance, vývojář aplikace Tiktok, testuje novou aplikaci s názvem Whee. V současné době není dostupná v USA, ale je v provozu v desítkách jiných zemí,“ uvedl.

Am I the first one to report this? Bytedance, the developer of Tiktok, is testing a new app called Whee. It's currently not available in the US but it is live in over a dozen countries.https://t.co/iNVQlVQ5C2https://t.co/n9rKnrHovE

— Artem Russakovskii (@ArtemR) June 18, 2024