Čech si chtěl nabít telefon. Místo toho zapálil supermarket a způsobil škodu za téměř 50 milionů

V neděli brzy ráno vyjeli hasiči k požáru prodejny Penny Market v Chodově u Karlových Varů. Na místo přivolaní kriminalisté okamžitě pojali podezření, že by mohlo jít o přečin poškození cizí věci neznámým pachatelem. A skutečně, včera policie na svých webových stránkách informovala o tom, že zahájila trestní stíhání 18letého mladíka z města Chodov, který má být za požár kompletně odpovědný.

Rozsáhlý požár Penny

Watch this video on YouTube

Ke smůle mladíka, vše bylo natočeno na kameru. V ranních hodinách měl k prodejně přijít s tím, že si v prostoru nákupních košíků nabije svůj mobilní telefon. Po příchodu měl vylézt na košíky a do zásuvky umístěné v horní části se pokusit zapojit nabíječku s mobilním telefonem. Ten mu měl ovšem spadnout a propadnout do jednoho z nákupních košíků. Šlo o modernější celoplastové košíky.

Telefon mu z útrob košíků nešel vytáhnout, protože do sebe byly zasunuty a propojeny řetězem. Podezřelý u sebe zjevně neměl minci ani nic jiného, čím by košíky logicky rozpojil – rozhodl se tak propálit do jednoho koše díru zapalovačem a tou mobil vytáhnout. Naskládané nákupní košíky však rychle vzplály a s nimi i střecha supermarketu. Celková škoda byla vyčíslena na 48 milionů za úplně vyhořelou prodejnu a zhruba 500 tisíc korun za blízko zaparkovaná auta, která požár taktéž poničil.

Pak už to šlo ráz na ráz. Než se oheň rozšířil, pokoušel se jej mladík uhasit mikinou. Když se mu to nepodařilo, běžel k blízkému panelovému domu a žádal obyvatele přízemních bytů o přivolání hasičů. Následně utekl domů. „V případě prokázání viny hrozí obviněnému mladíkovi trest odnětí svobody až na šest let za způsobenou větší škodu,“ sdělil médiím krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.