Čečenský vůdce dojezdil. Musk na dálku vypnul Cybertruck Ramzana Kadyrova

Ramzan Kadyrov se na svém Telegramu nedávno předváděl s novým Cybertruckem

Musk musel dementovat veškeré informace o tom, že by jej čečenský vůdce dostal darem

Nyní mu drahou hračku na dálku vypnul a Kadyrov si opět stěžuje na Telegramu

Nedávno jsme informovali o bizarní kauze, která spojovala Elona Muska a jeho Teslu s čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem. Ten totiž prostřednictvím sítě Telegram děkoval Muskovi za dodávku Cybertrucku a zval ho k sobě na návštěvu. Mnozí z toho usoudili, že Kadyrov dostal Cybertruck darem a Musk poté musel celou zprávu dementovat na síti X. Kadyrov zároveň sdílel videa i fotky s upraveným Cybertruckem, který má na korbě připevněný kulomet.

Kadyrov zároveň tvrdil, že tento vůz má na frontě posloužit ruským vojákům. Ačkoliv se to celé zdá jako jakési zvláštní PR čečenského vůdce, otázkou zůstává, jak by takový elektromobil mohl vůbec v delším horizontu sloužit na frontě.

Nyní má celá kauza poměrně zvláštní zakončení. Kadyrov si totiž na Telegramu postěžoval, že Musk na dálku tento velmi drahý dárek deaktivoval. Zároveň se ale pochlubil, že další dva kusy už v pátek vyrazily do bojů. To ale stejně jako mnoho dalších zpráv z ruských zdrojů pravda být může, ale také nemusí. Musk to zatím dále nekomentoval.