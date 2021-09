Budík od Google obsahuje chybu, kvůli které můžete přijít o práci

Nebudí vás ráno děti, ale aplikace Hodiny od Google? Možná byste měli zvážit alternativu, neboť jak ukazují poslední zkušenosti českých i zahraničních uživatelů, aplikace pravděpodobně obsahuje chybu, kvůli které budík mnohdy v požadovanou dobu nezazvoní.

„Chodí to dobře, ale nebudí to. To je u budíku docela podstatná závada“