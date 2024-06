Budeme jako Netflix na steroidech. Tato AI slibuje generování filmů a seriálů na přání

Posledních několik měsíců se hojně diskutuje o tom, jak umělá inteligence dokáže generovat fotorealistické obrázky, v případě AI Sora i videa, a jak tyto technologické novinky mohou změnit celkový filmový průmysl. Pořádně se toho chytla produkční společnost The Simulation (dříve Fable Studio), která vytvořila cosi jako „Netflix s AI“ a chce každému uživateli nabídnout možnost generovat vlastní seriály, či epizody již existujících seriálů.

Velkou pozornost si společnost The Simulation vyžádala vloni, když přinesla kompletně vygenerovanou, nikdy oficiálně nezpracovanou epizodu seriálu Městečko South Park. Rovnou k tomu také představila platformu, na které si každý může epizodu vytvořit podle sebe. Stačí vybrat postavy, navrhnout jim dialogy (anebo si je nechat poradit pomocí AI), vybrat kulisy a voilà – vaše vlastní epizoda oblíbeného seriálu je na světě.

