Bude Xiaomi Band 7 revoluční? Výrobce prý chystá několik klíčových inovací

Náramky od Xiaomi patří k nejoblíbenějším produktům ve své kategorii, proto se nelze divit, že se čínský výrobce snaží neustále přicházet s novými modely. Letos bychom se měli dočkat už sedmé generace, přičemž její existenci prozradila sama párovací aplikace Zeff pro Android.

Xiaomi Band 7: na jaké novinky se můžeme těšit?

Chystaný náramek Xiaomi Band 7 je v aplikaci vedený pod kódovým označením L66. Existovat má ve dvou variantách s označeními M2130B1 a M2129B1. Jedna z nich má obsahovat NFC čip pro bezdrátové placení, druhá nikoliv. Xiaomi by také mělo mezigeneračně zvětšit displej, a to na úkor okolních rámečků. Podle obrázků z patentové přihlášky by se design Bandu 7 mohl přiblížit vzhledu náramků od Huawei nebo Honoru.

Větší displej se rovněž stane domovem pro nové ciferníky a dočkat bychom se měli i podpory Always-on displeje.

Výdrž baterie by se měla pohybovat okolo dvou týdnů, o její případné prodloužení se postará úsporný režim. Náramek má disponovat voděodolností 5 ATM, takže jej bude možné využít na povrchové plavání, nikoliv však potápění. Kdy bychom se mohli dočkat oficiálního představení zatím zůstává ve hvězdách.