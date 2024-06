Bude to hit? OnePlus Ace 3 Pro nabídne nový typ baterie a ještě ubere na tloušťce

Čínská společnost vyvinula nový typ baterie, která má větší kapacitu a zároveň je tenčí

Poprvé se nejspíše objeví v modelu Ace 3 Pro

Značka OnePlus byla ve svých začátcích známá především pro své smartphony, které de facto definovaly kategorii „zabijáků vlajkových modelů“. Postupem času se ale z dravé značky stal další výrobce, který nabízí řadu chytrých telefonů, které ostatním konkurují nejen svými specifikacemi, ale také cenou. To nicméně neznamená, že by společnost zanevřela na inovace, které si naštěstí neschovává jen pro ty nejvybavenější modely, ale přináší je také do nižší cenové třídy.

OnePlus Ace 3 Pro dostane nový typ baterie

Mezi dostupná zařízení bude patřit také chystaný OnePlus Ace 3 Pro, o kterém toho příliš mnoho nevíme, nicméně nyní koluje internetem poměrně zajímavá informace, společně s několika snímky, o které se s námi podělil známý leaker Digital Chat Station. Z nich je patrné, že Ace 3 Pro nabídne velkou baterii s kapacitou 6100 mAh, což by nebylo nic až tak překvapivého. OnePlus se nicméně podařilo i přes takto velkou kapacitu baterie zachovat nízkou tloušťku.

Při porovnání s aktuálním modelem Ace 2 jsou čísla ještě o něco málo působivější – zatímco Ace 2 disponuje baterií s kapacitou 5000 mAh a tloušťkou 6 milimetrů, Ace 3 Pro by měl mít v pase pouhých 5,51 milimetrů. OnePlus se podle všeho podařilo vyvinout nový typ baterie, který je tenčí i přes to, že nabízí vyšší kapacitu. Toto řešení by podle Digital Chat Station mělo OnePlus nabídnout u všech příštích vlajkových modelů. Kromě informací o baterii dále víme, že Ace 3 Pro bude k dispozici v černé, zelené a bílé barvě, včetně speciální sběratelské edice.

Pokud jde o paměťové verze, OnePlus Ace 3 Pro bude k dispozici s 16 GB RAM a 512 GB interní paměti, případně 24 GB RAM a 1 TB interní paměti. Spekuluje se také o verzi s 12 GB RAM a 256 GB interní paměti, jejíž cena by se měla pohybovat okolo 3000 jüanů (cca 11 600 Kč s daní).