Bude Samsung zdražovat? Internetem kolují ceny řady Galaxy S22

Už jen necelý měsíc nás dělí od odhalení nových vlajkových smartphonů od Samsungu. O řadě Galaxy S22 víme díky všemožným únikům takřka vše, v podstatě zbývá jen odhalit ceny. Jestli se potvrdí částky, které na Twitteru zveřejnil informátor @chunvn8888, čeká nás mezigenerační zdražení.

Smartphony řady Galaxy S22 mají být zhruba o 100 dolarů dražší než jejich přímí předchůdci, tedy:

Originally Sammy wanted to kept the prices same as last year S21 series (799/999/1199) but due to chip shortage, alongside using Qualcomm chipsets widely, they had to increase the price $100 more. Same thing happened to the S21 FE, originally was under 600 but due to chip… https://t.co/3VPl98AaRe

Samsung chtěl údajně držet ceny loňských modelů, avšak kvůli polovodičové krizi byl nucen zdražovat. Stejný osud postihl i nedávno představený Galaxy S21 FE, u kterého byla původně plánovaná cena 599 USD, ale nakonec se korejská firma rozhodla pro částku 699 USD.

Je možné, že navýšení cen u smartphonů Samsungu inspiruje konkurenci, zdražení kvůli rostoucím nákladům údajně zvažuje i Apple. Podle LeaksApplePro mají být ceny letošních iPhonů následující:

14: $799

14 Max: $899

14 Pro: $1099

14 Pro Max: $1199

Apple is currently considering this.

Production costs are increasing and there has to be more than a $100 difference between the 14 Max and the 14 Pro.

Makes sense to me and wouldn’t expect changes.

Will keep you updated.

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 9, 2022