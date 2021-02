Bude „Apple Car“ automobil, nebo něco jiného? Zásnuby s Hyundai a Kia byly přerušeny

Už nějakou dobu se mluví o tom, že Apple pracuje na svém vlastním autonomním elektromobilu. Okolo tohoto tématu se vyrojila obrovská spousta spekulací, které postupně podporuje i nabírání špiček automobilového průmyslu do řad zaměstnanců Apple. Mezi ně například patří i bývalý vrcholový designér vozidel Porsche Manfred Harrer.

Hyundai a Kia přerušují s Cupertinem námluvy

Automobil od Apple začal v minulém týdnu získávat obrysy, které definoval především informátor Ming-Chi Kuo. Ten zveřejnil první technické specifikace chystaného vozidla, které bude údajně postaveno na platformě E-GMP od Hyundai (a dceřiné firmy Kia). Korejská automobilka se původně spoluprací s Apple chlubila, poté svá slova musela mírnit a podle nejnovějších informací agentury Bloomberg již se společností Apple vůbec není v kontaktu.

Těžko říci, zda byla kvůli velkohubému prohlašování vyřazena ze seznamu spolupracujících firem, nebo naopak přešla do režimu absolutního utajení. Každopádně i takovéto mlžení může přijít korejskou automobilku draho; nejprve se spekulovalo o investicích ve výši až 4 biliony wonů (asi 76 miliard korun), nyní se automobilky Hyundai a Kia vyrovnávají s poklesem ceny akcií o 8,4, resp. 13,3 procent. Apple každopádně není v kontaktu pouze s Hyundai a dceřinou značkou Kia, ale i s dalšími automobilkami, takže nějakou činnost v této oblasti nadále vyvíjí.

Co když to nebude automobil?

Když se řekne Apple Car, pravděpodobně si většina lidí představí autonomní elektromobil s nakousnutým jablíčkem na přední straně. Otázkou však je, zda vůbec cílem projektu Titan vytvořit automobil. Obvykle dobře obeznámený informátor Jon Prosser vypustil na síť Twitter následujícího červíčka.

apple car isn’t what you think it is — Jon Prosser (@jon_prosser) February 7, 2021

Je tedy docela možné, že Apple Car nebude fyzický automobil s logem Apple, ale pouze platforma, na které budou moci vznikat automobily jiných značek. V tom případě by dávalo smysl vyjednávání s větším množstvím automobilek; Apple by jednoduše připravil technologický základ starající se o autonomní řízení, bezpečnost, navigaci, infotainment, apod. a ten by nabízel stávajícím automobilkám. Apple Car by tak mohlo být auto jakékoliv značky.

Zatím se zdá, že od finálního produktu nás dělí spousta vody, a přicházející informace se budou nepochybně v příštích měsících neustále měnit. Co si Apple Car myslíte vy?