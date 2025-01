Brýle, které vás přechytračí? Halliday Glasses umí odpovědět aniž byste se ptali

Startup Halliday představil na CES nové chytré brýle, které od klasických nerozeznáte

Disponují však umělou inteligencí, překladačem a mnoha dalšími funkcemi

Ovládat se dají dokonce i pomocí prstenu

Poslední dobou se to na trhu s chytrými brýlemi jen hemží různými značkami, modely a koncepty. Od jednoduchých slunečních brýlí od Mety a RayBanu přes složitější HoloLens od Microsoftu až po „nabušené“ Vision Pro od Applu.

Odpoví i když se nikdo neptal

Nyní svojí vizi chytrých brýlí na světovém veletrhu CES představil i startup Halliday. Jeho brýle byste od těch klasických téměř nerozeznali, a přitom disponují displejem a proaktivní umělou inteligencí, která vám po zapnutí tzv. Echo módu bude automaticky sama radit, aniž byste se jí museli ptát.

To prý má přijít vhod zejména pokud se vás někdo zeptá na otázku, na kterou nebudete znát odpověď. Brýle by vám pak měly napovědět. Po skončení schůzky navíc vygenerují shrnutí a uživatel se tak bude moct soustředit na jiné věci. Veškeré vychytávky s AI ovšem vyžadují spárovaný telefon.

Další šikovnou vlastností, kterou se Halliday chlubí je zabudovaný reproduktor, který vám umožní s brýlemi telefonovat a nabídne také funkci osobního tlumočníka, který umožní překládat až 40 jazyků (čeština však mezi nimi nejspíše nebude). Kromě toho se pyšní také tím, že modul, který vám bude zobrazovat veškerý obraz je zabudovaný přímo do obrouček.

S brýlemi můžete používat i své dioptrické čočky

To uživatelům s vadou zraku umožní jednoduchou výměnu čoček. Žádné speciální pro tyto brýle totiž nejsou potřeba. Nikdo rovněž neuvidí, na co se zrovna díváte. Při prezentaci tak můžete používatý tzv. Cheat Sheet mód, kdy bude vypadat, jako byste mluvili spatra, a přitom budete mít před očima poznámky.

Brýle navíc váží pouhých 35 gramů (o 15 g méně než brýle od Mety) a vydrží 8 hodin na jedno nabití. Nevýhodou může být to, že modul vám míří přímo do oka a zobrazuje jen zelenou barvu. Výsledný obraz je tak veliký, asi jako displej hodinek a podle toho také vypadá uživatelské prostředí. Připomíná mix Wear OS a Androidu, avšak dle tvůrců na ani jednom systému neběží.

Revoluční ovládání?

Ovládat se dají dotykem obrouček, hlasem anebo dokonce pomocí prstenu, který je součástí balení a funguje jako touchpad. Možná i proto budou trochu dražší než konkurenční brýle od Mety za 300 dolarů.

K dispozici by měly být do konce prvního čtvrtletí a cena bude mezi 399 a 499 dolary, což odpovídá zhruba sedmi až devět a půl tisíci korunám. Zdali to bude hit nebo další předražený „křáp“ se tedy ještě uvidí.