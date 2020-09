Brousíte si zuby na Surface Duo? Nepotěšíme vás. Mimo USA se letos nedostane

V minulém měsíci Microsoft představil smartphone komunikátor s povolením telefonovat nazvaný Surface Duo. Toto zařízení lze zatím zakoupit pouze ve Spojených státech, neseženete jej ani v zemích, kde se jinak počítače Surface oficiální cestou prodávají. A minimálně v příštích měsících to tak zůstane.

Surface Duo zatím zůstává exkluzivní pro USA

Podle webu WindowsCentral nemá Microsoft zatím v plánu Surface Duo za hranicemi USA prodávat, naopak si chce na amerických zákaznících ověřit jeho přijetí. Do dalších regionů by tak tento komunikátor měl zamířit až poté, co v Redmondu uvidí pozitivní zpětnou vazbu. Ta ovšem nemusí být samozřejmá, neboť Surface Duo rozhodně není dokonalé zařízení – má loňský hardware, pouze jeden fotoaparát, chybí mu NFC a trpí vysoko nastavenou cenou.

To ale neznamená, že se Microsoft na expanzi nepřipravuje; Surface Duo již získal certifikace např. ve Velké Británii, Kanadě, EU či Japonsku. Dříve než v roce 2021 se tam ale patrně neobjeví, i když jak tvrdí redaktoři Windows Central, plány na jeho uvedení jsou velmi proměnlivé.