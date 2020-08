Microsoft Surface Duo představen: známe parametry, cenu i dostupnost

Microsoft před malou chvílí konečně zveřejnil finální detaily týkající se skládacího „smartphonu“ Surface Duo. Slovo smartphone je v uvozovkách záměrně, sám Microsoft jej takto nenazývá; spíše se jedná o skládací zařízení s povolením telefonovat. Redmondští vidí Surface Duo jako produktivní kapesní nástroj, který umožní uživateli vychutnat si sílu balíku Microsoft 365, přestože na zařízení běží systém Android (naštěstí včetně obchodu Play).

Surface Duo: skládací zařízení s 360° kloubem

Surface Duo je prozatím nejtenčím zařízením z rodiny Surface; v otevřeném stavu má tloušťku pouze 4,8 mm. I přesto je nutné kvůli nasazení dvou displejů počítat s vyšší hmotností, která činí 250 gramů.

Zařízení reprezentují dvě symetrická křídla, která jsou spojená pevným pantem umožňujícím aretaci v libovolné poloze. Kloub umožňuje úplnou rotaci v úhlu 360°, takže lze mít oba displeje:

schované uvnitř – pro účely přenášení

srovnané do jedné plochy – pro produktivní práci

umístěné na přední a zadní straně – např. při telefonování

V případě posledního režimu je však nutné překousnout větší šířku zařízení 93,3 mm, výška je pak 145,2 milimetrů. Na zvýšenou odolnost se bohužel nedostalo.

Dva AMOLED displeje vykouzlí plochu s úhlopříčkou 8,1″

Surface Duo reprezentují dva AMOLED PixelSense displeje; každý z nich má úhlopříčku 5,6“ a rozlišení 1 800 × 1 350 pixelů na poměru stran 4:3. Microsoft se chlubí přesnou reprodukcí barev, barevné prostory sRGB a DCI-P3 jsou pokryté ze 100 procent.

V rozloženém stavu uživatel dostane 8,1“ displej o poměru stran 3:2, který je uprostřed narušen linkou v místě kloubu. S tou bude počítat většina předinstalovaných aplikací (Office, Outlook, Teams…) i samotné systémové prostředí založené na Androidu 10. To nabídne několik specialit, například možnost nahlédnout na hodiny a notifikace pouhým pootevřením zařízení. Tato funkce tak bude alespoň částečně suplovat chybějící vnější displej.

Redmondští budou chtít dostat Surface Duo do firem, které bude lákat na vysokou míru softwarového i hardwarového zabezpečení, na cloudovou správu a na podporu funkce Windows virtual Desktop.

Vlajkový smartphone roku 2019

Z hlediska parametrů bude Surface Duo připomínat vlajkové smartphony z počátku minulého roku. Požene jej kupředu čipset Qualcomm Snapdragon 855 s 6 GB RAM, v nabídce budou dvě varianty úložiště s kapacitami 128 nebo 256 GB. Tato kapacita je konečná, slot na paměťovou kartu přítomen není.

Do jediného přítomného slotu lze vložit nano SIM, pro případ potřeby dual SIM je možné využít podporu eSIM. Surface Duo si nerozumí se sítěmi 5G, připojí se pouze do LTE. Bezdrátovou konektivitu dále zastupují Wi-Fi 5 a Bluetooth 5, NFC trestuhodně chybí. Její absenci Microsoft obhajuje tvrzením, že se jedná o první iteraci, jejíž prioritou je naučit lidi novým způsobům plnit složité úkoly bez použití počítače. Jakmile bude tohoto cíle dosaženo, vezme si Microsoft zpětnou vazbu a aplikuje ji na pokračující modely. To samé bude patrně platit i v oblasti fotoaparátu.

Pro potřeby pořizování fotografií slouží pouze jednočočkový fotoaparát umístěný do rámečku nad pravý displej. Skládá se z 11Mpx senzoru a optiky s úhlem záběru 84° a clonovým číslem f/2.0. Na papíře se tak nejedná o žádný zázrak, Microsoft však slibuje kouzla s umělou inteligencí, která posouží například při pořizování portrétních snímků. Natáčení videa Surface Duo zvládne až v rozlišení 4K při 60 fps.

Jak dlouho Surface Duo vydrží na jedno nabití?

Energii bude zařízení dodávat duální akumulátor se souhrnnou kapacitou 3 577 mAh. Bezdrátové nabíjení chybí, dobíjení zajišťuje přibalená nabíječka s výkonem 18 Wattů a USB-C koncovkou. Microsoft slibuje výdrž až 15,5 hodiny při přehrávání videa a až 27 hodin hovoru.

Kromě nabíječky najdeme v balení ještě ochranný bumper, podporován bude i stylus Surface Pen (obě varianty), ten si však budete muset dokoupit zvlášť.

Operační systém: to nejlepší od Google i od Microsoftu

Surface Duo pohání operační systém Android 10 (chystá se aktualizace na Android 11) obohacený o několik zvláštních funkcí:

Zobrazování obsahu na dvou displejích

Adaptivní módy

Skupiny aplikací

Feed Microsoft 365

Dynamický zámek

Univerzální vyhledávání

Adaptivní fotoaparát

Klávesnice SwiftKey

Podpora Link To Windows včetně nově oznámeného streamování aplikací

V zařízení jsou předinstalovány následující aplikace od Microsoftu:

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Office Lens, PDF reader…

Microsoft Outlook

Microsoft Teams

Microsoft OneDrive

Microsoft Edge

Microsoft OneNote

Microsoft To Do

Microsoft News

Microsoft Authenticator

Microsoft Bing Search

Intune Company Portal

LinkedIn

Microsoft Solitaire Collection

Surface Audio

Microsoft SwiftKey

A pro splnění podmínek i následující aplikace od Google:

Vyhledávač Google

Google Assistant

Kalendář Google

Google Drive

Google Duo

Fotky Google

Filmy a pořady

Google Play

Google Mapy

Chrome

Gmail

YouTube

YouTube Music

Kontakty

Zprávy

Telefon

Soubory

Hodiny

Kalkulačka

Záznamník zvuku

Pochopitelně díky přítomnosti obchodu Play je možné do zařízení instalovat libovolné aplikace pro systém Android.

Dostupnost v září, cena 1 399 dolarů

Microsoft zahajuje předobjednávky Surface Duo již dnes, zařízení bude k dispozici pouze v šedé barvě nazvané Glacier. Cena je stanovena na 1 399 USD (asi 31 300 korun bez DPH) za variantu se 128GB pamětí, varianta s dvojnásobným úložištěm přijde na 1 499 USD (asi 33 300 korun bez DPH). Do rukou prvních šťastlivců se Surface Duo dostane dostat 10. září. Dostupnost je prozatím stanovena pouze na území USA, informace o prodeji v dalších zemích budou oznámeny později.