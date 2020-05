Brání vám rouška při používání Face ID? Apple již chystá řešení

Vývojáři už mají přístup k beta verzi operačního systému iOS 13.5, jehož součástí je mimo jiné zajímavá novinka, která urychluje proces odemykání telefonu, pokud má uživatel na obličeji roušku. Při zapnutém Face ID se totiž telefon několik vteřin marně snažil rozpoznat zahalený obličej, načež uživatele přesměroval na obrazovku s číselníkem pro zadání hesla. Běžný uživatel však chytrý telefon odemyká mnohokrát denně a nadbytečné čekání začalo některým z nich vadit.

Nadcházející aktualizace přinese jednoduché řešení. Uživatelé se nově budou moci dostat rovnou k číselnému zadávání, a to obyčejným tažením prstu ze spodní části domovské obrazovky směrem nahoru. Díky tomu už si na veřejnosti nebudou muset sundávat roušku při každém odemykání telefonu.

Změna v ověřování plateb

Další změna se týká ověřování plateb v aplikacích. Uživatelům k tomu nově postačí zadat heslo, zatímco dříve by se neobešli bez skenování obličeje. K novým funkcím mají v současnosti přístup pouze lidé s testovací verzí iOS. V řádu několika týdnů by se však měli dočkat i běžní uživatelé, a to v rámci vydaní iOS 13.5.