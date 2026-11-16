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Bose má svolávačku na reproduktory řady S1 Pro: hrozí u nich vznícení, prodávají se i v Česku

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 16. 11. 18:00
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Bluetooth reproduktor Bose S1 Pro+
  • Pokud máte doma reproduktor S1 Pro nebo S1 Pro+ od Bose, měli byste zpozornět
  • Známý audio výrobce odhalil možné problémy s bateriemi a od majitelů je stahuje
  • Akumulátory se mohou s přibývajícím stářím stát zdrojem rizika požáru

Bose je prémiová audioznačka, která figuruje na většině hlavních světových trhů, nicméně ani takto známá jména se čas od času nevyhnou svolávacím akcím. Tento výrobce aktuálně svolává více než 670 000 kusů baterií reproduktoru S1 Pro a S1 Pro+, přičemž druhý jmenovaný se prodává i u nás. Tyto akumulátory se mohou postupem času proměnit v potenciální zdroj požáru.

Baterie v plamenech

Že nejde jen o planý, poplach dokazuje skutečnost, že již bylo zaznamenáno sedm incidentů a šest případů škody na majetku. Ke zranění naštěstí v žádném z případů nedošlo, riziko tu ale stále je. Bose proto u dotčených akumulátorů nabízí bezplatnou výměnu a o této svolávací akci informovala Americká komise pro bezpečnost spotřebních výrobků (CPSC).

Z dostupných zpráv vyplývá, že se stažení týká jen Ameriky a Kanady, ale v dnešním globalizovaném světě si nemůže být člověk nikdy jistý, takže pokud máte jeden z těchto modelů doma, raději si ho zkontrolujte. Samotné reproduktory jsou v pořádku a zákazníci je mohou po vyjmutí baterie používat zapojeny do sítě, takže problémy způsobují jen a pouze baterie.

Ověřte si sériové číslo baterie

Bose vydalo seznam sériových čísel potenciálně nebezpečných akumulátorů a k jejich kontrole je nutné vyjmout je z reproduktorů. To je ale naštěstí velmi jednoduché – stačí reproduktor vypnout, odpojit ze sítě a otočit ho. Ve spodní části se nachází kryt, který odstraníte vyšroubováním dvou standardních šroubů a poté můžete vyjmout baterii.

Nebezpečné baterie mají sériová čísla začínající takto:

  • 083723
  • 078352
  • 084105
  • 078591
  • 078592
  • 084106
  • 086409


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Máte nárok na výměnu

Pokud máte reproduktor s jednou z dotčených baterií, máte nárok na výměnu akumulátoru zdarma. Více informací najdete na oficiálním webu Bose, kde je přesný návod, jak baterii vyjmout a jak pokračovat s reklamací. Poškozenou baterii je nutné zlikvidovat v souladu s lokálními předpisy – rozhodně ji nevyhazujte do běžného komunálního odpadu ani do běžných sběrných boxů na použité baterie. Přenosný Bluetooth reproduktor Bose S1 Pro+ se v Česku prodává za zhruba 15 490 Kč.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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