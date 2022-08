Bojíte se rádi? Disney+ nabízí celou řadu hororů jen pro ty nejodvážnější

Streamovací služba Disney+ vyloženě nenabízí hororovou rubriku

Při správně zvolené kategorii však ukojí každého fanouška lačnícího po strachu

Našemu doporučení se nevyhnula kultovní klasika 28 dní poté nebo novinka Predátor: Kořist

Disney+ možná na první pohled působí jako streamovací služba zaměřená na děti a mladistvé. To ale neznamená, že nenabízí i zábavu pro dospělé – třeba pro fanoušky hororu. Jenom musíte hledat pod rubrikou „thriller“ nebo „sci-fi“. Které hororové filmy a seriály na Disney+ doporučujeme?

American Horror Story

Znění: české

American Horror Story (AHS) netřeba fanouškům děsuplných filmů a seriálů představovat. Jde o antologický hraný seriál z pera tvůrců Ryana Murphyho a Brada Falchuka, který původně vysílala americká televizní stanice FX. Na Disney+ je ke zhlédnutí 9 sérií, přičemž všechny disponují českým dabingem.

American Horror Story: 1984 | Season 9: Welcome To Camp Redwood Teaser | FX

Určitě můžeme doporučit prvních pět řad (jednotlivé sezóny na sebe příběhově nenavazují) a pak devátou jménem 1984. Zatím poslední desátá série odvysílaná poprvé vloni právě na stanici FX zatím na Disney+ nezamířila, avšak můžete si vychutnat povídkový spinoff od stejných tvůrců jménem American Horror Stories. Na platformě je zatím první série, tentokrát však pouze s českými titulky.

Predátor: Kořist

Znění: české

Jeden z prvních filmů, který měl premiéru i na českém Disney+. Snímek Predátor: Kořist (také dohledatelný v původním označení Prey) je zatím posledním filmem ságy o rase mimozemských lovců Yautja. Kořist nás bere do začátku 18. století v Severní Americe, kde sídlí původní kmeny Komančů. Toto období času a prostoru si však pro svou zastávku vybere právě jeden z marťanů.

Film není dlouhý (99 minut), je vcelku nenáročný a kombinuje hororové scény s akčními sekvencemi. Jde o teprve druhý celovečerní počin 41letého režiséra Dana Trachtenberga, který předtím natočil kultovní horor Ulice Cloverfield 10. Do nového Predátora dokonce obsadil herce z etnika původních amerických obyvatel, ačkoliv ne z kmenu Komančů, nýbrž Siouxů.

28 dní poté

Znění: původní (anglické + české titulky)

Absolutní klasika žánru zombie. Britský horor 28 dní poté sleduje kurýra Jima (výborně jej zahrál Cillian Murphy), jak se jeho rodný Londýn mění v díru zamořenou zombie nákazou. Za snímkem stojí režisér Danny Boyle (Trainspotting, Milionář z chatrče) a scenárista Alex Garland (Ex Machina, Men). Film je prošpikován trefnými referencemi na staré horory. Škoda že Britové netočí více takových.

Hory mají oči

Znění: původní (anglické + české titulky)

A hned další kultovní hororová klasika, ačkoliv v tomto případě máme na mysli remake z roku 2006, nikoliv původní festivalový „vyvražďovák“ od legendárního Wese Cravena. Režisér Alexandre Aja ale vycházel z původního Cravenova scénáře, což je samo o sobě příslib kvalitní podívané.

Příběh sleduje klasický rodinný výlet mimo civilizaci, tentokrát do hor Nového Mexika. Protože zde během studené války americká armáda podnikala atmosférické jaderné testy, místní obyvatelstvo zmutovalo do podoby ohavných kanibalů, kteří jdou po krku všemu, co se hýbe. Opět nutno upozornit, že ke zhlédnutí jsou první dva díly remaku, oba ovšem jen v původním znění a českými titulky.

Pod vodou

Znění: české

Pod vodou je jedním z prvních filmů režiséra William Eubanka. Sci-fi horor vypráví příběh pracovníků na podmořské těžební stanici na samotném dnu Tichého oceánu. Zápletka a provedení hodně čerpá z tvorby klasiků, jakými jsou Crichton nebo Lovecraft, navíc je horor moderně zpracován a hraje v něm zajímavá Kristen Stewart a trochu upozaděný Vincent Cassel. Pokud nebudete čekat hororový zážitek roku, na páteční večer se zataženými roletami jde o ideál.