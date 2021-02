Test BMW M340d xDrive Touring (2021): tah lokomotivy při spotřebě tříválce

Vybírat nové auto je poněkud alchymie. A je úplně jedno, zda víte, že to bude za každou cenu Toyota, Hyundai nebo BMW. I tak máte s velkou pravděpodobností program na několik večerů.

Šířka příplatkové výbavy je neskutečně široká prakticky u každé automobilky a vy se tím musíte prokousat, aby auto splňovalo to, co si přejete, ale také se nejspíše potřebujete vejít do nějakého rozpočtu. A to může být problém. I já jsem strávil několik hodin v konfigurátoru BMW, kde jsem se snažil najít ideální specifikace BMW M340d, a to z jednoho prostého důvodu – motoru! Ale o tom až později.

Krasavec, za pořádnou cenu

Testovaný kus sbíral palce nahoru prakticky kdekoli, kde jsem jezdil. I mně osobně se daná specifikace líbí. Povedený design dělají nejenom sportovní křivky, ale samozřejmě také lak a kola. Už jenom za lak s názvem Mahagoni II zaplatíte 135 475 Kč. Na dalších 70 tisíc korun vás vyjde kožený interiér a takto bych mohl pokračovat. Bum, prásk, za auto, které vidíte na fotkách, dáte více než 2,3 milionu korun.

Jakmile auto objednáte s jinou barvou, dáte mu jiná kola, už to prostě není ono. Kdybyste přemýšleli jako já, tedy objednat si tento skvělý motor bez zbytečných technických vymožeností, pak máte z poloviny smůlu. Už základní výbava je bohatá, což samozřejmě šroubuje cenu nahoru. Lidově řečeno, koupit si výbavovou holotu s třílitrovým naftovým šestiválcem prostě nejde.

Otázka vkusu

Někdo raději sáhne po méně prestižnější automobilce, kde si daný model vybaví, jak jen to jde. Druhý zase zvolí prémiový segment bez velké výbavy, a pak je tady ještě motor. Je lepší vzít menší auto, například BMW řady 3 s pořádným motorem, nebo se spokojíte s dvoulitrovou naftou, kterou si naopak dáte do BMW řady 3? To je otázka, kterou jsem položil už na začátku tohoto testu. Vybrat si auto je spleť různých cest a dopátrat se toho, jak se zákazníci rozhodují, by možná vydalo na nějakou studii.

Každopádně za BMW M340d Touring dáte 1,7 milionu korun. Za BMW 530d Touring, taktéž s pohonem všech kol, dáte bez pár tisíc ty stejné peníze. A teď babo raď! Je lepší si vzít silnější motor, nebo větší auto?

Více rozhodně nepotřebujete

Začnu rovnou chválit. A to nejen laserové světlomety, povedený design či téměř dokonalý interiér, ale především motor. Jedná se o naftový třílitrový šestiválec naladěný na 340 koní a 700 Nm točivého momentu. Veškerý výkon se posílá na všechna čtyři kola. Motor pracuje s mild-hybridní technologií, tedy malá baterie a elektromotor dodají dalších 11 koní. A právě tento druh pohonu mi dává velký smysl.

Jde o 48V soustavu, která autu pomáhá nejen při rozjezdech, ale také při konstantní jízdě. Výhodou této technologie je, že auto umí také plachtit, což je ve vetší případech daleko efektivnější než rekuperovat energii zpátky do baterie.

Za prvé elektromotor pomůže už tak silnému motoru k větší dynamice a za druhé tlačí spotřebu dolů. Jak moc, respektive o kolik procent, to se asi nikdy nedozvíme, ale až vám v následujícím odstavci prozradím spotřebu po více než 600 kilometrech, budete překvapeni.

Trojkovou řadu jsem vzal dvakrát na dálnici, na hory, ale také dost cest mě čekalo po městě. To vše při teplotách, které se po většinu dne pohybovaly pod bodem mrazu, což není zrovna ideální příběh vyrazit pár kilometrů na nákup a zase zpět. Po více než 600 kilometrech mi palubní počítač ukazoval spotřebu rovných sedm litrů! Na naftový třílitr s pohonem všech kol o výkonu 340 koní? Fakt potřebujeme nutně přecházet na elektromobilitu či elektrifikované modely? No, nejsem si tak úplně jistý, že je to všechno jen hra emisí.

Za krásu se platí

Na BMW mám rád dvě věci. Tou první jsou motory. Jsou takové ostré a mají prakticky okamžitou reakci na plynový pedál – prostě mají své charizma. A druhou věcí jsou bočnice na sedadlech, které dokáží obklopit i hubenější postavy.

Rád jsem samozřejmě měl i krásný hnědý interiér. Ten je dobře zpracovaný, a jak už jsem několikrát říkal, spíše půjde o to, zda se vám líbí směr, kterým se udává BMW, Audi, Mercedes či jiné prémiové automobilky. Ať už sáhnete po Audi, Mercedesu nebo BMW, nepamatuji si, kdy jsem viděl v interiéru nějaký problém.

Dvě kávy si máte kam odložit, podobně jako váš telefon, který si lze i bezdrátově nabít. Místo pro peněženku je pod loketní opěrkou a něco málo se vejde do dveří. BMW nešlo cestou výhradně displejů, takže v interiéru na dnešní dobu najdete poměrně mnoho tlačítek. Vše je však logicky řazené, což platí i o infotainmentovém systému.

Infotainment

Displej infotainmentu se tyčí z palubní desky, díky čemuž nemusíte tolik sklánět oči. O tom, že ho můžete ovládat dotykem nebo tlačítky na středovém tunelu, už byla řeč. Systém je logicky řazený a nebudete mít problém se v něm rychle zorientovat.

Je připojený online, takže máte k dispozici aktuální informace o dopravě, počasí a tak podobně. Příjemným pomocníkem je 360stupňová parkovací kamera. Přepnout si můžete pohled, na jakou stranu zrovna potřebujete. Odřená kola by tedy již měla být minulostí. Nechybí ani funkce vyparkovávání, kdy auto posledních zhruba 50 metrů vyparkujete ve stejné trajektorii, kterou jste museli urazit směrem do garáže.

Pochvalu si zaslouží také bezdrátové Apple CarPlay, které už se povedlo vyladit a funguje bez problémů. Potěší, že informace z Apple Maps se vám pak promítají také na head-up displeji i v přístrojovým štítu. Můžete se také zrelaxovat podobně jako v modelech od Mercedesu, kdy v systému jsou nahrané dva režimy pro odpočinek, které kloubí hudbu, klimatizaci a vyhřívání sedadla.

Aplikace je samozřejmostí

Mobilní aplikace dostupná pro chytré telefony už je dnes víceméně norma. A nejde pouze o to, že si v aplikaci prohlédnete vaše jízdní statistiky, zkontrolujete, zda je auto zamčené, a tak podobně. Osobně si myslím, že největší benefit je si zapnout vyhřívání auta v době, kdy pijete vaši ranní kávu, a následně sednout do vyhřátého auta.

Čtyři způsoby, jak odemykat moderní auta. 🔐🚙

Watch this video on YouTube

Dalším benefitem je, že určité telefony podporují odemykání chytrým telefonem, takže můžete fungovat zcela bez klíčku. Video výše by vám to mělo více vysvětlit. Aplikace vás také upozorní, že se blíží návštěva servisního střediska, či kdy bude potřeba zkontrolovat různé komponenty či tekutiny.

Zastavím se ještě u digitálního štítu. Že nejde nastavit dle vašich potřeb tak podrobně jako řešení od Audi, už víme. V mild-hybridních modelech při jízdě na komfortní režim nevidíte ani otáčky motoru, ale procentuální využití výkonu. Až přepnete na sportovní režim, pak se otáčkoměru dočkáte. Opomenout bych neměl ani head-up displej, jehož jsem fanouškem a investici do něho bych jistě zvažoval.

Celé stádo asistenčních systémů

V prémiovém segmentu je to už ohraná pohádka, podobně jako každoroční vánoční opakování Popelky či dalších pohádek. Zatímco Popelka měla tři oříšky, vy můžete mít několikanásobně více systémů, počínaje hlídáním jízdního pruhu, adaptivním tempomatem, parkovacím asistentem až po systém Driving Asistent, který kombinuje několik systémů a například na dálnici zvládá jezdit prakticky sám. Samozřejmě že vy musíte mít ruce na volantu a vše kontrolovat. Líbí se mi vychytávka, kdy odcházíte z auta, zavřete dveře a auto se automaticky zamkne, a jakmile se zase přiblížíte, automaticky se odemkne. Samozřejmě nechybí nouzové brzdění či SOS tlačítko, které automaticky v případě nehody posílá informace, včetně polohy, na záchrannou linku.

Charizma mu nechybí!

Omlouvám se za opakování, ale jsou věci, které rozhodně nejsou na škodu, když zazní vícekrát! Pokud BMW něco umí, tak to jsou motory! Ano, vím, že jsem o tom už mluvil. Avšak nemohu si pomoci, jejich projev je nesmírně návykový o to více, když máte pod kapotou něco, co už má nějaké to stádo koní.

Opovrhovat byste neměli ani naftovým motorem, však 340 koní zvládne trojkové BMW vystřelit z klidu na sto za 4,8 sekundy, a to vše při spotřebě, která mě donutila se pouze smát. Skvěle naladěný je i podvozek a samozřejmě i pohon všech kol, který upřednostňuje zadní nápravu, takže při cestě na hory si užijete i nějakou tu zábavu. Své dělá i sportovní diferenciál, který je součástí sériové výbavy. Skvělý je i hutný zvukový projev, který si můžete zapnout nejen ve sportovním režimu, ale také v režimu komfort.

Veškerý výkon však musíte umět také zastavit. K tomu slouží čtyřpístkové pevné třmeny a kotouče s průměrem 348 mm vpředu a jednopístkové plovoucí třmeny s 345mm kotouči vzadu. Většinu času můžete motor pouze lechtat, kdy využíváte zhruba do 40 procent veškerého výkonu, ale jakmile potřebujete výkon, tak ho máte tolik, že byste ho mohli rozdávat! To vše v poměrně univerzálním balení, které by i rodině mělo dostačovat.

Stojí za to?

To je otázka, na kterou vám bohužel nedokážu odpovědět. Priority v průběhu života se mění, a tak chápu, že tatínek od rodiny raději sáhne po řadě 5 s jiným motorem nebo rovnou po nějakém SUV. Pro mladého člověka je cenovka vysoká, a pokud už ji budete mít, pak nejspíše budete pokukovat rovnou po BMW M3.

Já si však myslím, že BMW M340d je trefou do černého. Silný motor, který ukáže záda nejednomu hothatchi, výborný podvozek, pohon všech kol, zavazadlový prostor i zadní lavice, kam se naskládají tři lidé. To vše se spotřebou, která mě nepřestává fascinovat.

Model BMW M340d xDrive Touring Základní cena 1 703 000 Kč Cena testované výbavy 2 327 149 Kč Výkon 250 kW / 340 koní Zdvihový objem 2993 ccm Palivo nafta Počet válců 6 Pohon pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 4,8 Maximální rychlost (km/h) 250 Spotřeba paliva na 100 km 5,7 l (kombinovaná) Zavazadlový prostor 500 litrů Délka 4709 mm Šířka 2508 mm Výška 1440 mm Rozvor nápravy 2951 mm Hmotnost 1845 kg Objem palivové nádrže 59 litrů

Pokud se trochu uskromníte v příplatkové výbavě, auto si koupíte na firmu a ještě vám dealer dá nějakou tu slevu, pak už se bavíme o úplně jiné ceně než 2,3 milionu, na kolik vycházel testovaný kus. A to už může dávat velký smysl.