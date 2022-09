Blíží se smršť nových her ze série Assassin’s Creed. Čeká nás Japonsko i hon na čarodějnice

Fanoušky populární značky Assassin’s Creed brzy čeká pořádný informační nášup. Už 10. září se uskuteční online prezentace Ubisoft Forward, v rámci níž francouzský vydavatel kromě podrobnějšího představení čerstvě oznámeného dílu s podtitulem Mirage nabídne pohled do vzdálenější budoucnosti série. Dojít by tak mělo k oznámení dalších tří chystaných her, mimo jiné i pro mobilní telefony. Informaci jako první přinesl insider Tom Henderson z Try Hard Guides a vzápětí ji potvrdil i novinář Jason Schreier ze zpravodajské agentury Bloomberg.

Vytoužené Japonsko i návrat do Evropy

Podle nejmenovaných zdrojů obeznámených s děním v Ubisoftu půjde v jednom případě o titul s kódovým označením Red, odehrávající se ve feudálním Japonsku, po kterém věrní fanoušci volají řadu let. Vývoj má na starosti interní studio v kanadském Québecu.

A v zemi javorových listů ještě zůstaneme. V kancelářích studia v Montréalu pod krycím jménem Neo či Hexe vzniká další plnohodnotné pokračování, jehož zasazením má být pozdní fáze Svaté říše římské a hybatelem příběhu pak události související s dobovými čarodějnickými procesy. Podle Hendersona půjde o jeden z nejtemnějších dílů série.

Oba výše zmíněné tituly pak budou součástí projektu Asassin’s Creed Infinity – jednotící platformy pro budoucí díly napříč různými dějinnými epochami. S jejich vydáním se však podle Schreiera nepočítá dřív než v roce 2024.

Asasín do kapsy

Poslední z trojice má být mobilní hra přezdívaná Jade. I v tomto případě by nás měl příběh zavést do Asie, konkrétně do Číny. Do té už se hráči v rámci série jednou podívali, avšak pouze v plošinovce Asassin’s Creed Chronicles: China.