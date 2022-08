Bláznivá cesta přes půl světa? Muž utratil 67 tisíc, aby získal AirPody za 5 tisíc

Neobyčejný případ ztráty a znovushledání se svými oblíbenými sluchátky se přihodil 31letému Britovi Lewisovi Ellisovi. Ten zapomněl Apple AirPods Pro v letadle cestou zpět z dovolené v Thajsku. Uvědomil si to poté, co vystoupil v Dauhá, aby přestoupil na letadlo do své rodné země. Protože ho stevardi odmítli znovu vpustit do letadla, vrátil se domů. Tím ale příběh teprve začíná.

Přes službu Najít ve svém iPhonu monitoroval pohyb sluchátek celých 5 měsíců. Mimo jiné viděl, jak sluchátka letí z katarské metropole Dauhá do Nepálu, poté do Thajska a pak konečně zpět do Kataru. Jakmile se poloha sluchátek ustálila, rozhodl se, že si pro ně zaletí stůj co stůj.

I Flew 4000 Miles Across The World To Track Down My Stolen Apple AirPods

Pomocí spřízněných zařízení vystopoval přesnou polohu AirPodů a s kamarádem si pro ně došel až ke dveřím bytu prozatímního majitele. Údajně se situace velmi rychle vysvětlila (Lewis měl s sebou pro jistotu i originální krabičku od sluchátek s vytištěným sériovým číslem) a zařízení mu bylo navráceno. „Opravdu jsem nečekal, že je dostanu zpátky, a žertoval jsem, že letět pro ně do Dauhá je ta nejšílenější věc, kterou jsem kdy udělal,“ přiznává zapomnětlivý Angličan.

Serveru Daily Star se pak Ellis přiznal, že celá cesta ho vyšla na 2 300 liber, tedy asi 67 tisíc korun, a to včetně ubytování a stravy. Vcelku úsměvné, pokud vezmeme v potaz, že nová u nás vyjdou na necelých 5 500 korun včetně DPH.