Beztlačítková budoucnost v podání Xiaomi. Netradiční smartphone má dorazit příští rok

Xiaomi údajně chystá telefon bez fyzických tlačítek

Pohánět by jej měl nejnovější Snapdragon 8+ Gen 4

Dočkat bychom se měli v první polovině příštího roku

V rámci chytrých telefonů už nás patrně nic zásadního nepřekvapí. Ať už jde o tvar, použité materiály či výbavu, vše je každý rok zase o něco málo tenčí, lehčí, pevnější nebo rychlejší. Když pomineme dvě oblasti, kterými jsou fotoaparáty a baterie, převratné změny se patrně jen tak nedočkáme. Opačného názoru je nicméně čínské Xiaomi, které přeci jen prostor pro inovaci vidí a to dokonce nikoli v přidávání, ale naopak v ubírání. Podle serveru Smartprix a leakera s přezdívkou chunvn8888, chystá Xiaomi telefon kompletně bez fyzických tlačítek.

Bez tlačítek, zato s výkonným čipsetem

O beztlačítkových telefonech se hovoří už nějakou dobu, především pak v souvislosti s Applem. Ten podle některých dřívějších spekulací uvažoval o vytvoření smartphonu bez jakéhokoli tlačítka a portu, nicméně od těchto ambicí podle všeho prozatím upustil. Zajímavý byl také svého času Meizu Zero, který tuto myšlenku uskutečnil v praxi, nicméně u zákazníků se nesetkal s příliš kladnou odezvou. Jak si beztlačítkový chytrý telefon představuje Xiaomi bohužel nemáme ponětí, neboť leaker kromě kódového označení Zhuque a předpokládaného představení v první polovině příštího roku, toho příliš neprozradil.

Nejpravděpodobnější varianta je nahrazení některých fyzických tlačítek tlakovými senzory, minimálně toho pro zapnutí a vypnutí zařízení. Jakým způsobem by nicméně mělo fungovat už je otázka, kde bychom museli hodně spekulovat. Pro ovládání systému každopádně tlačítka potřeba nejsou – Android lze už nějaký ten pátek ovládat pomocí gest, virtuálních tlačítek či hlasových povelů.

Co se týče ergonomie takového zařízení, nahradit fyzické tlačítko tím virtuálním nebo senzorem není to pravé ořechové, avšak z pohledu výrobních nákladů to ve velkém objemu může uspořit nějaký ten jüan. Kromě absence tlačítek by se měl smartphone s kódovým označením Zhuque pyšnit čipsetem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4. Jestli se nakonec Xiaomi odhodlá jít touto cestou se dozvíme pravděpodobně již mezi dubnem a červnem příštího roku.