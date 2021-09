Bezos opustil Amazon, aby mohl žalovat SpaceX na plný úvazek, tvrdí Musk

Není žádnou novinkou, že Jeff Bezos a Elon Musk nejsou zrovna přátelé, kteří by se každý týden scházeli u piva a vyprávěli si zábavné historky. Již spoustu let spolu tito dva soupeří na poli žen, žebříčku nejbohatších lidí, a v neposlední řadě také v ambici využít oběžné dráhy Země ve svůj prospěch.

Bezos nedávno odešel z čela společnosti Amazon, kterou před zhruba 25 lety založil, aby se mohl více angažovat ve společnosti Blue Origin, která má v oblasti dobývání vesmíru velmi podobné plány jako Muskova SpaceX. To si Musk nenechává líbit a Bezose bez servítek označuje za „opičáka.“

Od chvíle, kdy Bezos odstoupil z čela Amazonu, sneslo se na hlavu SpaceX několik žalob, které napadají například tendr, který vypsala americká vesmírná agentura NASA, v rámci něhož má dojít k vývoji nového lunárního modelu. V tom SpaceX uspělo s nejlépe hodnoceným a zároveň nejlevnějším řešením, což Blue Origin, které nabídlo druhé nejlepší, ale také výrazně dražší řešení, napadlo právě žalobou.

Neposledně se nyní Amazon ohradil proti plánu SpaceX na obsazení oběžné dráhy satelity, které by umožnily připojení k internetu i špatně pokrytým oblastem Země v rámci projektu Starlink. Muskova společnost však nespecifikovala, v jaké výšce své satelity umístí, respektive uvedla dvě možnosti s tím, že si jednu vybere později. Blue Origin ve svém dopise žádá Federální komisi pro komunikaci, aby donutila Muskovu společnost vybrat si pouze jeden způsob řešení. Jako důvody pak uvádí náročnost sledování tisíců zařízení v různých výškách, ale také bezpečnost v kosmickém prostoru, kterou mohou narušit zastaralé a neovladatelné satelity.

Turns out Besos retired in order to pursue a full-time job filing lawsuits against SpaceX …

— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2021