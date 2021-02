Bezdrátové nabíjení na dálku umí i Oppo. Technologii demonstruje na rolovacím smartphonu

Společnost Oppo patří mezi největší výrobce smartphonů na světě. Svoji pozici si firma nevybudovala kopírováním nápadů jiných, ale i díky silnému vývojovému oddělení, které chrlí velmi zajímavé technologie, zejména v oblasti fotoaparátů a rychlého nabíjení. V druhé jmenované kategorii je Oppo velmi silným hráčem, a to jak u kabelového, tak i bezdrátového nabíjení. Firma dokonce koketuje i s bezdrátovým nabíjením na dálku.

At #MWC21 this year we're showcasing the next evolution in charging ⚡

Presenting Wireless Air Charging – no cable, no charging stand, just freedom to move! #OPPOxMWC21 pic.twitter.com/ZCodQvT9Gm

— OPPO (@oppo) February 23, 2021