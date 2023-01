Beyond Good and Evil 2 je stále ve vývoji, rušení projektů ze strany Ubisoftu se mu vyhnulo

Fanoušci očekávané adventury mohou pořád doufat

Kdy se pokračování legendy žánru dočkáme, ovšem zůstává ve hvězdách

Videoherní společnost Ubisoft v minulém týdnu oznámila zrušení tří svých nejmenovaných projektů, a to společně s odložením Skull and Bones. Není proto divu, že si nejeden hráč kladl otázku, jak je na tom pokračování oblíbené adventury Beyond Good and Evil, které fanoušci vyhlížejí už od roku 2003. Vývojáři nyní přinesli pozitivní zprávu pro všechny, kteří ještě doufali.

Beyond Good & Evil 2: E3 2018 Cinematic Trailer | Ubisoft [NA]

„Beyond Good and Evil 2 je stále ve vývoji a náš tým tvrdě pracuje, aby naplnil svůj ambiciózní závazek,“ stojí v prohlášení mluvčího Ubisoftu pro Eurogamer. Jen pro pořádek – od uveřejnění prvního traileru uběhlo téměř 15 let, tudíž hra je ve vývoji déle než legenda v tomto ohledu – Duke Nukem Forever.

Ačkoli je zpráva o pokračujícím vývoji pro mnohé velkou úlevou, stále není jasné, kdy se Beyond Good and Evil 2 dočkáme. Na jednu stranu jistě bude chtít Ubisoft ze stále populární značky vymáčknout maximum, na druhou stranu je zde ovšem otázka, jak dlouho bude francouzskou firmu bavit dotovat vývoj, který prozatím nikam nevede.