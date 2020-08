Až se tají dech. Xiaomi představilo plně průhlednou televizi

Xiaomi na své desáté výročí nepředstavilo jen špičkový smartphone Xiaomi Mi 10 Ultra, na scénu uvedlo i nový OLED televizor. Nejde však o ledajakou televizi – novinka s názvem Mi TV LUX OLED Transparent Edition je totiž kompletně průhledná.

Jak ukazují oficiální tiskové snímky, pokud je televizor vypnutý, displej vypadá jako kus skla. Když je zapnutý, obrazy, jež zobrazuje, vypadají, jako by pluly ve vzduchu, výsledkem čehož je spojení reálného a virtuálního světa. Průhlednost zařízení umožňuje částečně fakt, že Xiaomi vložilo všechna „střeva“ do kruhové základny, a nikoli do prostoru za displejem.

Dalším faktorem umožňujícím průhlednost je využití transparentní OLED technologie (TOLED). Tato technologie používá průhledné komponenty napříč celou OLED vrstvou, a jelikož nepotřebuje podsvícení (každá dioda v OLED televizi vyzařuje vlastní světlo), mohou obrazy vypadat, jako že se vznášejí.

Televizor jinak do vínku dostal úhlopříčku 55 palců, obnovovací frekvenci 120 Hz, odezvu 1 ms, kontrastní poměr 150 000:1 a 10bitovou barevnou hloubku. Používá upravený čip MediaTek 9650, který má spolu s proprietární technologií Xiaomi AI Master Smart Engine sloužit k inteligentní optimalizaci obrazu (tím má Xiaomi zřejmě na mysli separaci předmětů z pozadí).

Dostupný bude od 16. srpna, a to za cenu 49 999 jüanů (v přepočtu asi 160 tisíc korun). Mimo hranice Číny se podle všeho nepodívá.