Avatar: The Way of Water v novém traileru. Opět půjde o strhující podívanou

Když v roce 2009 vstoupil do kin velkofilm Avatar, způsobil celosvětový poprask, zažehl zájem o 3D a brzy po premiéře se stal nejvýdělečnějším snímkem všech dob. Z úrovně digitálních triků a zpracování nejen přírody fiktivní planety Pandora, ale také jejich domorodých obyvatel, se tají dech ještě nyní. Není proto divu, že mnozí legendárního režiséra Jamese Camerona prosili na kolenou o pokračování. Těch nakonec dorazí hned několik. To první dostalo podtitul The Way of Water.

Už minulý týden se v kinech před filmem Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství objevil teaser, který diváky opět alespoň na chvíli přenesl do kouzelného imaginativního světa. Nyní se konečně tato krátká ukázka dostala také na internet, a tak pokračování příběhu bývalého vojáka Jaka Sullyho a princezny Neytiri může ochutnat prakticky každý.

Trailer víceméně potvrdil, že opět půjde o dechberoucí podívanou. V ukázce toho protagonisté příliš mnoho nenamluví, zato naplno vyniknou přírodní krásy Pandory. Příběh se bude odehrávat deset let po prvním snímku a jeho ústředními postavami budou kromě Jaka a Neytiri také jejich děti. Původní hereckou sestavu v podobě Sama Worthingtona, Zoe Saldany či Sigourney Weaver doplní mj. Kate Winslet a Michelle Yeoh.

Avatar: The Way of Water dorazí do kin už letos, konkrétně 15. prosince. V plánu jsou také další tři díly, každý by měl dorazit s dvouletým odstupem. Výsledkem by tak měla být pětidílná sága, která dosáhne kompletnosti v roce 2028.