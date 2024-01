Auta budou mnohem chytřejší. Intel do nich integruje umělou inteligenci

Intel má hotový čipset s umělou inteligencí pro automobily

Jako první se objeví v elektromobilech čínské značky Zeekr

Také Mercedes-Benz vylepšuje svého asistenta o generativní AI

Moderní automobily jsou čím dál tím více pojízdnými počítači, což má své výhody i nevýhody. Pokud nepatříte mezi striktní odpůrce elektroniky ve vozidlech, jistě přivítáte nový čipset od společnosti Intel, který do vozidel přinese nejnovější trend v podobě umělé inteligence. Několik měsíců poté, co generální ředitel společnosti Intel oznámil plány na zavedení umělé inteligence do „všeho“, začínáme mít jasnější představu o tom, kam se dostane nejdříve.

Budou auta chytřejší než lidé?

Intel oznámil svůj čip zaměřený na umělou inteligenci pro automobilový průmysl, nebo jak jej samotná společnost popisuje, „první generaci softwarově definovaného systému na čipu pro vozidla s umělou inteligencí“. Intel rovněž oznámil akvizici společnosti zabývající se správou energie a novou snahu o standardizaci napájení baterií pro elektromobily. První společností, která se přihlásila k instalaci těchto čipů do svých vozidel, je Zeekr, dceřiná společnost elektromobilů čínské Geely. Ta je mimo jiné také mateřskou společností Volva. První vozidlo Zeekr s hardwarem Intel AI bude uvedeno na trh ještě letos.

„Přenášíme počítač s umělou inteligencí do automobilů,“ řekl Jack Weast, viceprezident Intel Automotive, minulý týden na brífinku s novináři. „Nemůžeme však jen tak umístit počítač do auta. Víme, že výrobci automobilů musejí být schopni změnit architekturu svého vozidla, aby bylo softwarově definované,“ dodal také realistický pohled na věc. Nejen Intel chce do vozidel dostat více umělé inteligence. Mercedes-Benz vylepšuje svého hlasového asistenta ve voze o generativní umělou inteligenci, čímž připravuje půdu pro přirozenější interakce a personalizované zážitky řidiče.

Vylepšený virtuální asistent MBUX automobilky poběží na nové generaci operačního systému MB.OS a vytvoří „dosud nejlidštější rozhraní s vozem Mercedes-Benz“, alespoň dle slov samotné automobilky. Příkladem může být prediktivní chování, jako je přečtení titulků ranních zpráv při nástupu do vozidla nebo odložení schůzky, pokud kalendář majitele vozidla ukazuje, že to na daný termín nestihne. Mercedes uvádí, že první vozy s MB.OS přijdou s připravovanou modulární architekturou Mercedes Modular Architecture v roce 2025.