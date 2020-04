Audi opisovalo z webu Tesly. Převzalo i soupis modelů

Pokud byste si před pár dny pročítali sekci o elektromobilech na webu irské pobočky Audi, dost možná byste narazili na zajímavé informace. Jak upozornil Twitter uživatel @CillDar, Audi bez jakékoliv snahy o nenápadnost kompletně zkopírovalo sekci často kladených otázek z webu Tesly.

Audi Ireland clearly doing a copy and paste job with Tesla's page.@thirdrowtesla@Model3Owners @Audi @Tesla @earlectrek @vincent13031925 https://t.co/fQshNSewVfhttps://t.co/fy7xACeiD9

(Spotted by Andrew O'Connor) pic.twitter.com/Za3cUvaCAK

— CillDar (@CillDar) April 23, 2020