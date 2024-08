Atari oprášilo legendární závodní hru Fatal Run. Sledujte první ukázku

Legendární videoherní společnost Atari se vrací s pokračováním postapokalyptické závodní hry Fatal Run

Fatal Run 2089 vyjde v příštím roce, nabídne dvacet úrovní i náročné souboje s bossy

Hra dorazí na všechny myslitelné platformy – PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S a PC

Legendární videoherní společnost Atari oznámila návrat postapokalyptické závodní hry Fatal Run, jejíž první díl vyšel v roce 1990 po konzole Atari 2600 a Atari 7800. Do povědomí hráčů se chce dávno zapomenutá značka (což do jisté míry platí také pro Atari samotné) vrátit pokračováním s názvem Fatal Run 2089. K vydání by mělo dojít už v příštím roce, pochopitelně to ale nebude pro konzoli od Atari – i tak bude hra dostupná pro všechny myslitelné současné platformy – PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S a PC.

Nová zkušenost

O hratelnosti či grafickém zpracování si můžete udělat poměrně jasnou představu z oznamovacího traileru, který obsahuje řadu záběrů přímo z hraní. Vývoj má na svědomí nepříliš známé studio MNSTR Studios, které doposud fungovalo zejména jako podpůrný tým pro tvorbu grafických modelů a vizuálních efektů. Nový Fatal Run je tak pro něj vůbec prvním vlastním herním projektem.

Původní Fatal Run z roku 1990

Záchrana planety

Hra se odehrává v postapokalyptickém světě, který se skládá ze čtyř unikátních regionů zamořených radiací. Každá oblast by měla nabídnout nebezpečné zatáčky, rozvětvené silnice, příhodně rozmístěné výbušniny a tajné zkratky. Fatal Run 2089 sestává z dvaceti úrovní a k dispozici budete míst sedm vozidel, každé s trochu jinými vlastnostmi. Příběhové pozadí hry je následující – připojíte se ke skupině odhodlaných vědců známých jako „Inženýři“, pro něž budete přepravovat pokročilá zařízení, která dokáží odstranit radiaci a vyčistit atmosféru.

V jádru závodní hru by měly ozvláštnit souboje se čtyřmi obtížnými bossy s vlastními unikátními schopnostmi, na něž bude třeba vyzrát pokaždé trochu jinou taktikou. Kromě toho se můžete zúčastnit různých arkádových výzev, v nichž budete zápolit především s neúprosným časových limitem. K dokončení má hra v tuto chvíli stále daleko, proto zatím neznáme cenu ani konkrétní datum vydání. Snad se tvůrcům podaří důstojně navázat na úspěch prvního dílu.