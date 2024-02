Asus Zenfone 11 Ultra na tiskových snímcích: letos to nebude pouze o jednom kompaktu

Zenfone 11 letos zřejmě doprovodí větší sourozenec

Varianta Ultra má vycházet z herního ROG Phone 8

Těšit se můžeme na skvělý displej a vysoký výkon

Chybět nebude teleobjektiv, bezdrátové nabíjení nebo port na sluchátka

Není to tak dávno, co Asus zaplavoval trh hromadou telefonů s podobnými jmény, například takový Zenfone 4 byl dostupný hned v devíti různých variantách. Tchajwanský výrobce si naštěstí zavčas uvědomil, že nepřehledné portfolio složené ze spousty telefonů je cestou do pekel, a od roku 2019 dávkuje Zenfony výrazně skromněji – maximálně dva ročně, v posledních dvou letech dokonce jenom jeden. Jak to bude letos?

Zenfone 11 Ultra: vlajková loď s velkým displejem

Smartphony Asus Zenfone si v posledních letech zakládají na kompaktních rozměrech, zájemci o větší displeje tak musí buď lovit ve vodách konkurence, anebo sahat po herních telefonech z rodiny ROG Phone. Letos by jim ale Asus mohl usnadnit výběr, protože prý údajně připravuje větší Zenfone 11 s přídomkem Ultra. S existencí Zenfone 11 Ultra přišel uživatel Td3v1l ze sítě Reddit, který našel důkazy ve firmwaru současného ROG Phone. Z něj se mu podařilo vyextrahovat nejen soupis parametrů, ale dokonce i tiskové snímky.

Zenfone 11 Ultra má v portfoliu Asusu plnit roli vrcholného modelu s rozměry dnešních klasických smartphonů. Designově bude vycházet z ROG Phone 8, se kterým bude sdílet většinu parametrů – skoro by se dalo říci, že Zenfone 11 Ultra bude civilnější verzí této herní bestie. Asus zřejmě bude chtít lákat konzervativnější uživatele, kteří by se jinak herní řadě ROG Phone vyhýbali.

Stejné parametry jako ROG Phone 8

Zenfone 11 Ultra má dostat to výbavy 6,78″ AMOLED displej od Samsungu s adaptivní obnovovací frekvencí 1-120 Hz (maximální fixní hodnota 144 Hz). Součástí displeje bude otvor pro 32Mpx selfie kamerku, ve vystouplém modulu na zádech pak najdeme následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací

13Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120°

32Mpx s 3× optickým přiblížením a optickou stabilizací

O výkon telefonu se postará čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, v maximální s 16 GB RAM a 512GB úložištěm. Těšit se můžeme i na nadstandardní výdrž, kterou zabezpečí akumulátor s kapacitou 5500 mAh. Podporováno bude 65W nabíjení kabelem, nebo 15W bezdrátově. Milovníky hudby potěší stereoreproduktory a 3,5mm port na sluchátka.

Sázka na barvičky

Přestože má Zenfone 11 Ultra působit konzervativněji než jeho ROG sourozenec, zase tak úplně usedlý nebude. Asus jeho skleněná záda přetne několika přímkami, navíc jej bude nabízet ve veselejších barvách – kromě černé a stříbrné má být v nabídce zelená, oranžová a modrá.

Asus obvykle představuje nové Zenfony začátkem léta, je tedy možné, že stejný termín zvolí i pro řadu Zenfone 11. Kromě „ultry“ bychom se měli dočkat i základního kompaktního modelu, u kterého se spekuluje o nárustu úhlopříčky displeje ze současných 5,9 na 6,1″.