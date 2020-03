Asus chystá herní bestii ROG Phone III. Dočkáme se Snapdragonu 865 Plus?

Společnost ASUS chystá třetí generaci herního telefonu ROG Phone. Na trhu by se měla objevit ve třetím kvartálu letošního roku. Informaci přinesl čínský magazín mydrivers.com. O konkrétních specifikacích se zpráva nezmiňuje s výjimkou čipsetu – ten údajně dodá společnost Qualcomm a půjde o extrémně výkonný, avšak dosud nepředstavený Snapdragon 865 Plus, jehož příchod se taktéž očekává ve třetím čtvrtletí 2020.

Jeden z prvních se Snapdragonem 865 Plus?

Současný model, ASUS ROG Phone II, vstoupil na pulty obchodů minulý rok v červenci. Je tedy více než pravděpodobné, že ve stejný měsíc můžeme očekávat také příchod jeho nástupce. Pokud se tak stane, bude ROG Phone III jedním z prvních zařízení, v jehož útrobách bude bít srdce s označením Snapdragon 865 Plus. Původní plány by však mohlo narušit šíření koronaviru (Covid-19), v takovém případě by výrobce musel vydání odložit na později.

Připomeňme, že ROG Phone II nabízí velmi slušnou 24Mpx selfie kamerku, dvojici zadních snímačů pak vévodí hlavní čočka s rozlišením 48 Mpx. Mezi dalšími parametry, které zaujmou především hráče, bychom našli 8/12 GB RAM, interní paměť až 1 TB a obří baterii s kapacitou 6000 mAh. Nadcházející ROG Phone III tyto specifikace pravděpodobně posune ještě o kus dál.