Asistent Google Home Speaker je postrach internetového připojení: za den stáhne klidně 200 GB dat

- Home Speaker je nejnovější fyzický hlasový asistent od Googlu
- Je určen k tomu, aby vzal pod svá křídla ovládání celé chytré domácnosti
- Někteří majitelé ho ale přistihli při stahování obřího množství dat
Google hraje v segmentu chytrých hlasových asistentů, přes které lze ovládat celou domácnost, první housle. Patří mezi nejsilnější hráče v segmentu a jeho nejvýše postaveným modelem v řadě fyzických hlasových asistentů je model Home Speaker, představený v červnu tohoto roku. Umí toho opravdu hodně, nicméně někteří jeho majitelé ho nachytali na švestkách a zjistili, že stahuje na pozadí enormní porci dat.
Chytrá domácnost v režii Gemini
Home Speaker od Googlu je první fyzický hlasový asistent, který byl navržen přímo pro používání s platformou Gemini for Home. Tento stále ještě relativně nový chytrý reproduktor se ale nyní potýká s nepříjemným problémem, kdy ho někteří jeho majitelé načapali při stahování obřích objemů dat na pozadí. V některých případech šlo o stovky gigabajtů.
Zprávy o enormní konzumaci dat tohoto reproduktoru se začaly objevovat už minulý týden a zdá se, že Home Speaker nepřetržitě stahuje data ze serverů Googlu. Například model redaktora webu 9to5google stáhl během 24 hodin celkově 17 GB dat, a to navzdory tomu, že v onen den nebyl použit ani k hlasovým příkazům, ani ke streamování médií.
Může za konzumaci dat firmware?
Redaktor dále uvedl, že ve 3 hodiny ráno stáhl Home Speaker balíček dat o velikosti 9,99 GB, což by ale mohlo souviset s neúspěšnými pokusy o stažení nového firmwaru. Dne 13. října 2026 stáhl ten samý reproduktor celkově 41 GB dat a účet za 30 dní provozu činí těžko uvěřitelných 132 GB dat. Někteří uživatelé ale na platformě Reddit hlásí i stažení 200 GB za den.
Jiný chytrý reproduktor téhož redaktora umístěný v jiné domácnosti naproti tomu za měsíc stáhl pouhé 2 GB dat. Pokud některý z chytrých reproduktorů od Googlu používáte a provozujete přes Nest Wifi, raději si jeho spotřebu zkontrolujte – najdete ji v aplikaci Google Home, kde v kartě Wi-Fi vyberte příslušný reproduktor a zvolíte Grafy využití zařízení.
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Na opravě se pracuje
Google o tomto problému již ví a dle nejnovějších informací na jeho nápravě aktuálně pracuje. Ačkoliv se Google asistent Home Speaker na našem trhu oficiálně neprodává, sehnat ho lze a prodejci třetích stran ho normálně nabízí. V Česku vychází na 3 199 Kč.