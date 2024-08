ARMové počítače s Windows zlevní. Qualcomm představil odlehčený Snapdragon X Plus

Qualcomm potichu uvádí odlehčenou variantu počítačového procesoru Snapdragon X Plus

Má pouze 8 procesorových jader a slabší grafiku, neurální jednotka má však stále vysoký výkon

Čip bude určen do nejlevnějších Copilot+ počítačů

Na začátku letošního léta se dostaly na pulty obchodů první ARMové počítače s Windows pyšnící se nálepkou Copilot+ PC. Tyto stroje pohání procesory Qualcomm Snapdragon X Elite a X Plus, které obsahují výkonnou neurální jednotku pro akceleraci AI úloh přímo na zařízení. Přestože se jedná o velmi výkonné čipy, které se mohou směle rovnat konkurenci od Intelu nebo AMD, stále je nutné počítat s omezenou kompatibilitou některých stávajících aplikací, čemuž neodpovídá cena samotných počítačů – ta aktuálně startuje na částce 30 tisíc korun. Brzy bychom se ale mohli dočkat levnějších variant.

Nový Snapdragon X Plus pro levnější počítače

Qualcomm dosud představil celkem pět různých verzí svých počítačových procesorů rodiny Snapdragon X:

čtyři procesory Snapdragon X Elite s 12jádrovým procesorem

jeden procesor Snapdragon X Plus s 10jádrovým procesorem

Nyní k této pětici potichu přibyla nová varianta Snapdragonu X Plus (označení X1P-42-100) s 8jádrovým procesorem a výrazně slabší grafickou jednotkou – zatímco u ostatních počítačových Snapdragonů má grafika výkon 3,8-4,6 TFLOPS, u nového Snapdragonu X Plus má výkon pouze 1,7 TFLOPS.

Varianta Počet jader Vyrovnávací paměť Maximální takt Boost Výkon GPU Výkon NPU Snapdragon X Elite X1E-00-1DE 12 42 MB 3,8 GHz 4,3 GHz 4,6 TFLOPs 45 TOPS Snapdragon X Elite X1E-84-100 12 42MB 3,8 GHz 4,2 GHz 4,6 TFLOPs 45 TOPS Snapdragon X Elite X1E-80-100 12 42MB 3,4 GHz 4,0 GHz 3,8 TFLOPs 45 TOPS Snapdragon X Elite X1E-78-100 12 42MB 3,4 GHz 3,4 GHz 3,8 TFLOPs 45 TOPS Snapdragon X Plus X1P-64-100 10 42MB 3,4 GHz 3,4 GHz 3,8 TFLOPs 45 TOPS Snapdragon X Plus X1P-42-100 8 30 MB 3,2 GHz 3,4 GHz 1,7 TFLOPs 45 TOPS

Při běžné kancelářské práci by to příliš vadit nemělo, a na složitější úlohy zatím nejsou ARMové počítače s Windows vhodné – jak ukázaly naše recenze počítačů Microsoft Surface Pro (11. edice) a Asus Vivobook S 15, nové Snapdragony si například s hrami příliš nerozumí. Co je podstatné, i nový Snapdragon X Plus disponuje neurální jednotkou s výkonem 45 TOPS, což znamená, že se stále jedná o procesor splňující parametry pro Copilot+ počítače.

Qualcomm si klade za cíl stlačit cenu počítačů s procesory Snapdragon X pod 700 dolarů, a nový Snapdragon X Plus by mohl být první vlaštovkou, jak tohoto cíle dosáhnout. V tuto chvíli je tento čip dostupný pouze v základních konfiguracích počítačů Asus Vivobook S 15 a Asus ProArt PZ13, jejichž české ceny prozatím nejsou známé.