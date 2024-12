Apple zahájí výrobu AirPods v Indii. Důvodem vás nejspíše nepřekvapí

Společnost Apple oznámila, že výroba sluchátek AirPods v Indii bude zahájena na začátku roku 2025. Tento krok je reakcí na stále častější rizika spojená s výrobou v Číně. Indie, díky své rychle rostoucí technologické infrastruktuře a kvalifikované pracovní síle, je brána jako ta správná alternativa.

Za montáž AirPods bude zodpovědná společnost Foxconn Technology Group, která je dlouhodobým partnerem Applu. Foxconn již postavil moderní závod v indickém státě Telangana poblíž města Hyderabad. Tento závod má kapacitu nejen pro výrobu sluchátek AirPods, ale i dalších zařízení, což může být součástí širší strategie Applu pro diverzifikaci.

Apple will begin manufacturing AirPods in India next year, focusing on exports. The casings will be made in Pune by Jabil and Foxconn will produce the AirPods in Telangana.

This move aligns with Apple’s strategy to create a second major manufacturing hub outside China, alongside… pic.twitter.com/SXZGTU6vom

— 🇮🇳 Amαr (@Amarrrrz) October 4, 2024