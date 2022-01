Apple Watch Series 8: rozšíří se zásoba zdravotních senzorů?

Apple loni představil novou generaci Apple Watch, ovšem žádných velkých novinek jsme se nedočkali – oproti předchozím spekulacím o novém tvaru a nových zdravotních senzorech hodinky dostaly pouze větší displeje a mírně vyšší odolnost. Sáhne Apple k větším změnám letos?

Apple Watch Series 8: letos to na nové senzory nevypadá

Podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg Apple zvažoval přidání senzoru tělesné teploty už do loňských Apple Watch Series 7, avšak na poslední chvíli hodil tento plán za hlavu. Obvykle přesný informátor Ming-Chi Kuo si zaspekuloval, že bychom se mohli dočkat u Series 8, ovšem Gurman tento optimismus ve svém posledním zpravodaji „Power On“ utnul; diskuze o tomto tématu prý v Applu zpomalily a měření tělesné teploty v blízké budoucnosti očekávat nemáme.

Ještě horší je to s dalšími zvažovanými senzory; od měření krevního tlaku hodinkami nás údajně dělí minimálně dva až tři roky, neinvazivní měření cukru v krvi by mohlo dorazit až v polovině dekády. Apple by měl tyto senzory odebírat od britského start-upu Rockley Photnics, ovšem zatím ještě nenastal ten správný čas na jejich nasazení. Je tedy možné, že Apple Watch Series 8 nedostanou žádné nové senzory, ale pouze drobná vylepšení; například výkonnější čipset nebo (snad) delší výdrž na jedno nabití.