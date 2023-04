Apple vyjednal fotoaparáty do iPhonů za směšnou cenu. Přesto se mu to může vymstít

Apple je při vyjednávání velice tvrdý

Získal čočky do periskopických kamer za neodolatelnou cenu

Možná tím ale přivede jejich výrobce do potíží

Pokud se vyplní veškeré spekulace, Apple letos v září představí první iPhone vybavený periskopickou kamerkou, která nabídne větší úroveň optického přiblížení než dosavadní fotoaparáty. Konkurence toto řešení používá už několik let, bylo tedy otázkou času, kdy se gigant z Cupertina přidá do party. A jak vyplývá z informací z dodavatelských řetězců, vyjednal si u dodavatelů nadstandardní podmínky.

Podle obvykle přesného informátora Ming-Chi Kua počítá Apple se dvěma výrobci – s firmami Largan a Genius. Zatímco první firma by měla dodávat čočky periskopické kamerky do iPhonů už letos, druhá se patrně do hry připojí až příští rok. I když se může zdát, že Apple má budoucnost čoček pro své fotoaparáty vyřešenou, není to tak úplně pravda.

Kuo tvrdí, že se Applu podařilo u Larganu nasmlouvat dodávky modulů s objektivy a hranoly za pouhé 4 dolary za kus, přestože běžná tržní cena se pohybuje mezi 4,5 a 5 dolary. Tento kontrakt by prý mohl přivést Largan do finančních potíží, neboť tato cena má být údajně pro výrobce prodělečná a musí ji dotovat z prodeje „obyčejných“ čoček. Jenže ani v této oblasti se tchajwanské firmě příliš nedaří – v minulém kvartále jí klesly tržby o 21 procent a zlepšení je v nedohlednu. Objednávky objektivů pro Apple mají být v druhém čtvrtletí velmi slabé, údajně až o 30-40 procent menší než loni.

Apple si tak nasmlouval dodávky levných čoček pro periskopické kamerky, možná tím ale dostal jejich dodavatele do problémů. Na druhou stranu, Largan na nabídku kývnout nemusel. Naštěstí pro něj, periskopickou kamerku má letos dostat jenom jeden model, a to vrcholný iPhone 15 Pro Max (Ultra).