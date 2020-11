Apple vydal finální macOS Big Sur. Spousta uživatelů hlásí problém s instalací

Apple včera večer pro veřejnost vydal finální verzi systému macOS 11 Big Sur, nicméně velké množství uživatelů hlásí problém se stažením aktualizace, a někteří mají i komplikace se spouštěním aplikací třetích stran na Catalině. Zatímco na redakčním MacBooku Air update proběhl bez potíží, na 5K iMacu jsme takové štěstí neměli. Zajímavé je, že update jsem na obou počítačích pouštěl prakticky ve stejný okamžik.

Po tom, co systém dostupnost aktualizace na macOS Big Sur zahlásil, se aktuální verze Catalina začala chovat dost podivně. Všechny aplikace třetích stran se odmítaly spustit, respektive některé naběhly zhruba po minutě (dock tak zdobily „tancující“ ikonky).

Výrazně se zpomalily i reakce systému, který občas neregistroval ani kliknutí myší. Nepomohly ani restarty – až jsem redakční iMac začal podezřívat z napadení nějakým škodlivým softwarem, jelikož počítač byl pro normální práci téměř nepoužitelný. Nakonec se ukázalo, že tento problém vznikl tím, že se systém (Catalina) snažil komunikovat s adresou ocsp.apple.com, nicméně Apple měl zřejmě kvůli enormnímu zájmu o stahování aktualizace problém s přetížením serverů, a to vyústilo v dočasnou nepoužitelnost systému.

Hey Apple users:

If you're now experiencing hangs launching apps on the Mac, I figured out the problem using Little Snitch.

It's trustd connecting to https://t.co/FzIGwbGRan

Denying that connection fixes it, because OCSP is a soft failure.

(Disconnect internet also fixes.) pic.twitter.com/w9YciFltrb

— Jeff Johnson (@lapcatsoftware) November 12, 2020