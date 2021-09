Apple vs. Epic: v Cupertinu vyhráli první bitvu, ale válka ještě zdaleka nekončí

V minulém týdnu padnul první dílčí verdikt v ostře sledovaném soudním sporu Apple vs. Epic Games, ve kterém tvůrci herního hitu Fortnite napadají firmu z Cupertina za monopolní praktiky na platformě iOS a v obchodě aplikací App Store. Výsledky prvního líčení nepotěšily ani jednu ze stran.

Za vítěze první bitvy se dá považovat Apple. Podle soudkyně Yvonne Gonzalesové Rogersové kalifornský gigant antimonopolní zákony neporušuje a nemusí tak do svého ekosystému vpouštět alternativní platební systémy třetích stran. Tím pádem má Apple právo na ušlý zisk z prodeje herní měny V-bucks ve hře Fortnite, kterou Epic po nějakou dobu prodával „bokem“, a porušoval tak pravidla App Store. Jedná se o 30 procent z částky 12,17 milionu dolarů, tedy asi 3,66 milionu USD (zhruba 79 milionů korun), plus 30 procent veškerých výdělků z platebního systému Epic od 1. listopadu loňského roku.

Šéf Epic Games Tim Sweeney s rozsudkem nesouhlasí a okamžitě se proti němu odvolal. Jeho studio má stále zájem distribuovat hru Fortnite skrze App Store, avšak pouze v případě, kdy budou v digitálním obchodě Applu panovat rovné podmínky pro všechny platební systémy a uživatel si sám bude moci vybrat, který systém zvolí.

Today’s ruling isn't a win for developers or for consumers. Epic is fighting for fair competition among in-app payment methods and app stores for a billion consumers. https://t.co/cGTBxThnsP

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 10, 2021