Apple Vision Pro za desetinu ceny? V Číně už vyrábějí první kopie

Brýle pro smíšenou realitu od Applu zaujaly nejen svým zpracováním, ale také cenou

Čínské továrny na nic nečekaly a brzy možná uvedou na trh první kopie za zlomek ceny

Ty se s originálem pochopitelně nedají vůbec srovnávat

O výrobu průlomového zařízení v oblasti virtuální a rozšířené reality se snaží řada firem, přičemž prozatím žádná z nich nevytvořila skutečně masovou záležitost. Své želízko v ohni letos odhalil také Apple, který se rozhodl spojit virtuální a rozšířenou realitu dohromady v headsetu s názvem Vision Pro. Ten zaujal nejen svou výbavou a zpracováním, ale také poměrně vysokou cenou. Bylo tedy otázkou času, než se čínští výrobci inspirují a vytvoří své cenově dostupnější alternativy.

Čína nabídne brýle pro smíšenou realitu za zlomek ceny

Jak už to u produktů z říše středu bývá, kvalita zpracování jak hardwaru, tak především softwaru se s originálem nemůže srovnávat. Na první kopie upozornil na sociální síti X známý influencer Ben Geskin, který rovněž připojil i několik fotografií. Z nich je poměrně patrné, že kvalita nebude příliš vysoká. Ať už jde o použité materiály nebo správné lícování, pocitu narychlo vyrobeného padělku se nejspíše nevyhnete. Ještě více je to patrné ve chvíli, kdy brýle nasadíte na hlavu a zapnete – prostředí sice má evokovat to od Applu, nicméně v tomto ohledu se čínské továrny nedokáží se společnosti z Cupertina měřit ani zdánlivě.

Čím ale mohou zájemce nalákat, je cena, která by se měla pohybovat okolo 350 dolarů (cca 9 600 Kč s daní), což je mnohonásboně méně, než kolik si řekne Apple za svůj headset. Technologický gigant si totiž svého zařízení cení na desetinásobek, konkrétně cena začíná na 3 499 dolarech (cca 97 tisíc Kč s daní). Jedná se tedy o propastný rozdíl, který by mohl některé méně náročné zákazníky přesvědčit k tomu, aby dali laciné kopii šanci.

Není ani vyloučeno, že podobné falešné brýle Vision Pro se dostanou na trh dříve než originální Vision Pro. Apple totiž má v plánu dodat první kusy na trh až začátkem příštího roku, přičemž přesné datum prozatím nebylo stanoveno. I když je cena za brýle od Applu poměrně vysoká, pokud společnost dodrží všechny sliby, které dala během jejich představení, mohli bychom stát na prahu revoluce v této oblasti. Podobné ambice ovšem čínské kopie jistě nemají.