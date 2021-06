Apple v Česku aktualizuje mapové podklady. Jeho auta křižují napříč regiony

Apple Mapy byly v době svého uvedení poměrně velký „průšvih“. Od roku 2012, kdy se Tim Cook oficiálně omluvil za jejich katastrofální stav, se nicméně mnoho změnilo. V zahraničí a především ve Spojených státech platí za spolehlivé mapové podklady, podle kterých se nemusíte bát nechat se navigovat.

V našich končinách je nicméně situace jiná. Ne že by Apple Mapy byly špatné, ale vedle alternativ typu Mapy Google, Waze či mapy od Seznamu jsou ty s nakousnutým jablkem ve znaku zkrátka chudý příbuzný. Apple to každopádně nechce nechat jen tak, a proto toto léto vyslal svou flotilu mapovacích vozů do všech koutů naší republiky.

Jestli Apple sbírá podklady pro základní vylepšení map či rovnou pro funkci Look Around, tedy obdobu Street View od Googlu, není prozatím jasné, ale pravděpodobně vylepšuje obě technologie. Vzhledem k tomu, že automobily s fotoaparáty na střeše jsou jen obtížně přehlédnutelné, je velmi pravděpodobné, že se s některým z nich v dohledné době setkáte. My jsme auto za poslední dva týdny viděli třikrát – v Praze, Kolíně a v menších vesnicích ve Středočeském kraji.

Viděli jste mapovací vůz od Applu v terénu? Dejte nám vědět do komentářů.