Apple už řeší problém iPhonu 15 s auty BMW. Na opravu si ale ještě počkáte

iPhony 15 stále trápí problém s nabíjením v automobilech BMW

Podle nových informací je stejný problém u sportovního auta Toyota Supra

Apple má již pracovat na opravě, ta přijde buď s iOS 17.1.1 nebo iOS 17.2

Zkraje října se objevil problém s nejnovější generací iPhonů 15 a vozy značky BMW. Pokud uživatel přiložil nový iPhone na bezdrátovou Qi nabíječku v autě, hrozilo, že mu pak přestane fungovat Apple Pay. Bohužel nestačilo kartu odstranit a znovu zaregistrovat, prakticky vždy byl nutný servisní zákrok technika. Apple interně oznámil, že o problému ví a řešení je na cestě.

iPhone s BMW stále nefunguje

V interní zprávě sdílené s autorizovanými poskytovateli služeb společnosti Apple se uvádí, že „nabíjení iPhonu 15, 15 Plus, 15 Pro nebo 15 Pro Max pomocí nízkého počtu bezdrátových nabíječek zabudovaných do některých novějších modelů BMW a Toyota Supra může dočasně deaktivovat funkce NFC zařízení“. O této uniklé zprávě informoval server MacRumors.

Chyba trápí některé uživatele od konce září, respektive začátku října. Dosud se nepodařilo rozklíčovat, co vlastně problém způsobuje. Uživatelé pouze popisují, že krátce po položení na nabíječku se jim iPhone restartuje a poté už není možné využívat funkci Apple Pay pro bezkontaktní placení. Apple výslovně doporučuje uživatelům pro jistotu nabíječku v autě nepoužívat.

Jisté stále není ani to, jaké modely aut značky BMW nové iPhony vlastně ohrožují. Vyloučeno není ani to, že podobný problém mohou mít i auta dalších značek v rámci skupiny BMW, jako je Mini nebo Rolls-Royce. Pokud tedy řídíte vůz některého z těchto výrobců, dbejte zvýšené opatrnosti a mobil v autě pro jistotu nenabíjejte.

Ve středu večer Apple vypustil opravnou aktualizaci iOS 17.1, která opravuje problémy s vypalováním displeje a řadu dalších neduhů. Už to ale začíná vypadat, že Apple bude muset krátce na to přijít s novou opravnou aktualizací, ať už to bude iOS 17.1.1, nebo rovnou iOS 17.2 s větší porcí novinek. Ohledně předpokládaného data vydání této aktualizace však zatím nic nevíme.