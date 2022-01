Apple se do konce roku rozloučí s Intelem. Přechod na vlastní čipy uzavře Mac Pro

Když Apple předloni oznámil přechod z procesorů Intel na vlastní ARMové čipy, stanovil si za cíl dokončit proměnu svých počítačů během dvou let. V Cupertinu na tom pracují na plné obrátky a postupně vyřazují počítače s procesory Intel z nabídky.

Nových jablečných procesorů se postupně dočkaly počítače MacBook Air, MacBooky Pro, Mac Mini a 24“ varianta iMacu, letos by měl nové procesory dostat zbytek portfolia. V průběhu letošního roku bychom se postupně měli dočkat omlazení MacBooku Air, Macu Mini a 27“ iMacu, na podzim je pak očekáván ultravýkonný Mac Pro.

The Apple Silicon transition will end by Q4 of 2022. The Mac Pro will be the last device to be replaced. The Mac Pro’s processor will not be an extension of the M2. The processor of the Mac Pro will instead be a further extension of the M1 beyond the cores of the M1 Max.

