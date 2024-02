Apple s příští aktualizací iOS zařízne tuhle oblíbenou funkci. Používáte ji možná i vy

Aktualizace iOS 17.4 přinese mnoho zásadních změn

Uživatelé například přijdou o možnost ukládat na plochu webové aplikace

Apple tuto funkci musí zrušit kvůli eurounijním regulacím DMA

Vítejte u další epizody nekonečného seriálu „Evropská unie proti Applu“. Již příští měsíc začne Apple distribuovat aktualizaci iOS 17.4, která podstatně mění několik zajetých pravidel v jeho mobilním operačním systému. Například to, že možná i z vaší plochy zmizí podstatná část ikon.

Apple řeší Akt o digitálních trzích

O co jde? Letos dopadla platná eurounijní směrnice o digitálních trzích (Digital Market Act, DMA) i na společnost Apple. A je to právě aktualizace iOS 17.4, která konečně přinese na iPhony jisté změny spojené s regulacemi, které pomocí zmíněného aktu přinesla Evropská unie.

Jednou z nich je například to, že na plochu vašeho iPhonu již nebude možné přidat aplikaci vytvořenou pomocí WebKitu v prohlížeči Safari. Jde o to, že v obchodě App Store občas chybí nějaká aplikace, a vývojáři tak uživatelům umožňují přidat si na plochu iPhonu přímý vstup do webové aplikace.

Jenže tyto uměle vytvořené webové aplikace již s iOS 17.4 nebudou k dispozici. Apple totiž musí otevřít systém iOS i dalším tvůrcům prohlížečů, které však nemusí podporovat zmíněný WebKit obsažený v nativním prohlížeči Safari. A protože Apple není v tuto chvíli časově schopen WebKit vyvinout i pro třetí strany, musí sáhnout k ostrému opatření.

Webové aplikace na ploše končí

Apple vysvětluje, že by musel vytvořit zcela novou integrační architekturu, která v iOS v současnosti neexistuje, aby vyřešil problémy se zabezpečením a ochranou osobních údajů spojené s webovými aplikacemi používajícími alternativní prohlížeče. Výrobce tvrdí, že kvůli náročné implementaci Aktu o digitálních trzích na tuto záležitost nebyl prostor.

„Rozhodli jsme se v EU funkci webových aplikací na domovské obrazovce odstranit, abychom vyhověli požadavkům směrnice. Uživatelé v EU budou moci i nadále přistupovat k webovým stránkám přímo z domovské obrazovky prostřednictvím záložky,“ cituje oficiální prohlášení Applu server 9to5Mac.

Akt o digitálních trzích ukládá Applu také implementaci vyhledávacích enginů třetích stran (v Safari i v celém iPhonu je nativní vyhledávač Google). Apple kromě toho musí též přestat zvýhodňovat vlastní obchod App Store, naopak má povinnost nabídnout uživatelům v EU možnost i jiného obchodu s aplikacemi. Aktualizace iOS 17.4 se všemi těmito změnami dorazí zkraje března.