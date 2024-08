Apple prý jedná o investici do OpenAI, přidat se má i Nvidia a Microsoft

OpenAI shání peníze a jedním z nových investorů by mohl být samotný Apple

Apple svůj vlastní velký jazykový model schopný konkurovat ChatGPT nemá

OpenAI se chlubí obrovským nárůstem uživatelů, už jich mají 200 milionů aktivních týdně

Apple údajně jedná o investici do OpenAI a potenciálně se tak připojí k novému investičnímu kolečku, které by provozovatele populárního ChatGPT nacenilo více než 100 miliard dolarů.

Apple brousící si zuby

Diskuse o investicích probíhají v době, kdy se OpenAI snaží získat několik miliard dolarů ve svém posledním kole financování. Přestože konkrétní podrobnosti o potenciální investici Apple neznáme, zdroje The Wall Street Journal uvádějí, že budoucí investiční kolo vede společnost rizikového kapitálu Thrive Capital se závazkem 1 miliardy dolarů.

Microsoft, který je už několik let významným investorem do OpenAI, drží 49% podíl na zisku společnosti a od roku 2019 investovala údajně až 13 miliard dolarů. Byť tady se sluší dodat, že ne celých 13 miliard dolarů dostala OpenAI ve formě peněz, něco z toho by měly být i „kredity“ na využívání datacenter Microsoftu.

Pokud na investici skutečně dojde, dojde tím pádem logicky i na výrazně větší upevnění vztahů Applu s OpenAI. Obě firmy teď spolupracují na integraci ChatGPT do nadcházející verze iOS 18, kterého se dočkáme ještě letos. Tato integrace umožní ChatGPT zpracovávat náročnější požadavky, se kterými si Siri už nebude vědět rady.

První, ale ne poslední

Na červnové konferenci Worldwide Developers Conference (WWDC) naznačil Craig Federighi, senior viceprezident softwarového inženýrství Applu, možnost začlenění dalších modelů AI do iOS 18, včetně modelu Google Gemini. Rozhodnutí upřednostnit ChatGPT však bylo podle Federighiho vedeno snahou Applu „začít s tím nejlepším“. ChatGPT tak bude možná první, rozhodně ale nebude mít žádnou permanentní exkluzivitu.

Potenciální investice Applu do OpenAI tak pro Apple představuje velký krok, mimo jiné i proto, že výrobce iPhonů nemá žádný svůj vlastní velký jazykový model schopný držet krok s dobou. A právě i proto přišla na řadu spolupráce nejdřív s ChatGPT, později nejspíš i s Gemini a pak nejspíš i s dalšími.

200 milionů uživatelů

ChatGPT není podle Applu jen ten nejlepší, ale je nejspíš také ten nepoužívanější chatbot postavený na velkém jazykovém modelu. OpenAI se teď totiž také čerstvě pochlubili, že ChatGPT překonal hranici 200 milionů aktivních uživatelů týdně. Za připomenutí stojí, že teprve loni v listopadu to bylo 100 milionů, tudíž je zcela očividné, že růst je astronomický a že ještě nekončí. Těžko říct, kolik uživatelů letos a v příštích letech přidá integrace služby do iOS, ale málo to asi nebude.

Rychlý růst potvrdil například pro The Verge i mluvčí OpenAI, který uvedl, že produkty OpenAI nyní využívá 92 % společností z žebříčku Fortune 500. Společnost také zaznamenala dvojnásobný nárůst využívání rozhraní API ChatGPT, který výrazně nakoplo červencové uvedení nového ekonomičtějšího modelu GPT-4o Mini, které oproti GPT-3.5 nabízí výrazně větší možnosti, a to za nižší cenu.

Jakkoliv je tedy v některých ohledech s ChatGPT 4o srovnatelný jak Gemini od Googlu, tak Claude od Anthropicu, co se uživatelů týče, hrajou všichni ostatní jen druhé housle. OpenAI má teď navíc krátce před spuštěním svého zásadního pokročilého hlasového modelu a snad ještě letos se dočkáme i generátorů videí Sora. Nemluvě o dalším připravovaném modelu – ať už to bude ChatGPT 4.5, nebo rovnou ChatGPT 5, je jasné, že OpenAI má nakročeno k dalšímu velkému skoku. Kvalitativnímu, i co do počtu uživatelů.