Apple prozradil, kdy představí iPhone 12 a Apple Watch Series 6

Apple před několika okamžiky oficiálně potvrdil, kdy představí své novinky pro druhou polovinu letošního roku. Vůbec nejočekávanějším produktem bude iPhone 12, respektive celá modelová řada, kterou by měly tvořit celkem čtyři modely (doplněno – o iPhone možná tato akce vůbec nebude, podrobnosti naleznete níže).

Kromě nich se dočkáme i nových Apple Watch Series 6 a pravděpodobně také iPadu Air 4. Online tisková konference se uskuteční přesně za týden, v úterý 15. září v 19:00 našeho času. Sledovat ji budete moci na tomto streamu:

Na virtuální tiskové konferenci se rovněž dozvíme termín vydání finálních verzí operačních systémů iOS 14, iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 a tvOS 14.

So apparently there's a special #appleevent Twitter hashtag and blue badge that expires on September 28th. iPhone fall event confirmed? 🤓 pic.twitter.com/NzU17jbd5Q

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 8, 2020