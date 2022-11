Apple prostě jen čeká. Samsung šikovně kope do svého největšího konkurenta

Samsung vypustil novou reklamu na své produkty. Ústředním motivem však opět není ukázat kvalitu svých telefonů, nýbrž odkázat se na nekvalitu těch konkurenčních. Půlminutový spot se jmenuje „On the Fence“ (v překladu Na plotě) a je zajímavé, že v celém klipu zazní slovo „Samsung“ pouze jednou.

On the Fence | Samsung​

V reklamě vidíme obchod a vysoký plot. Jeden ze zákazníků vyskočí na zídku a upřeně se dívá, co se děje za plotem (kamera se za plot ani jednou nepodívá). Když ho prodavač pokárá, že nemůže lézt na plot, argumentuje zákazník tím, že na straně Samsungu je to lepší – mají přece skládací telefony a nabušené fotoaparáty. Načež prodavač, nápadně připomínající zaměstnance v Apple Storech, prohodí: „Počkáme na ně, oni přijdou sem. My to takhle děláme – čekáme.“

Korejský gigant tak trochu škodolibě, ale vlastně oprávněně vyzývá Apple k tomu, aby sám přispěl do skládacího trendu, kterému aktuálně tvrdě vládne právě Samsung. Americká firma zatím dle dostupných informací neplánuje představit vlastní skládací smartphone. Samsung naproti tomu uvádí každý rok novou generaci řady Fold i véčkové série Flip.